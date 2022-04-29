SSK’dan prim günü detayı! Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanlar emekli oluyor! 3600 günle emeklilik! Hemen hesapla!

Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanları ilgilendiriyor. 15 yıllık hizmet süresini aştığınızda ve 3.600 prim gününü tamamladığınızda emekli olabilirsiniz. SSK ve Bağ-Kur'dan sigortalı olanlara güzel haber geldi. Detaylar tek tek açıklandı. Daha az prim günüyle geç yaşta emekli aylığı bağlatabilmek mümkün hale geldi. SSK'dan 3600 prim günüyle yaştan emekli olabilmenin ayrıntılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki Kimler 3600 gün ile emekli olabilir?