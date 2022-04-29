SSK’dan prim günü detayı! Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanlar emekli oluyor! 3600 günle emeklilik! Hemen hesapla!
Prim günleri normal emeklilik için yeterli olmayanlar başka alternatif yollarla emekli olabiliyor. Henüz bir çok kişi bunu bilmiyor. Ancak SSK vatandaşlara 3600 günle emeklilik hakkı tanıdı. Eksik prim günüyle de emekliliğin keyfini çıkartabilirsiniz. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) statüsünde 3600 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilir. İşte yaştan emekliliğin detayları...
29.04.2022 10:47 - Son Güncelleme: 29.04.2022 10:48
Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanları ilgilendiriyor. 15 yıllık hizmet süresini aştığınızda ve 3.600 prim gününü tamamladığınızda emekli olabilirsiniz. SSK ve Bağ-Kur'dan sigortalı olanlara güzel haber geldi. Detaylar tek tek açıklandı. Daha az prim günüyle geç yaşta emekli aylığı bağlatabilmek mümkün hale geldi. SSK'dan 3600 prim günüyle yaştan emekli olabilmenin ayrıntılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki Kimler 3600 gün ile emekli olabilir?