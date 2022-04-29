Emekli maaşının yatmasını bekleyenlere nakit avans müjdesi! SGK bu yıl 12.750 TL ödeme yapıyor! 3 maaş birden yatacak! 12, 24 ya da 36 taksitle...
SGK bu yıl 12.750 TL ödeme yapıyor! Emekli maaşının yatmasını bekleyenlere nakit avans müjdesi geldi. Talep halinde 3 maaş birden yatacak. Sosyal Güvenlik Kurumu kısaca SGK emeklilik için evraklarını teslim edip maaşını bekleyen vatandaşların parasız kalıp mağdur olmaması için harekete geçti. Her yıl net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapan SGK bu yıl Ocak zammıyla birlikte 12.750 TL'ye kadar ödeme yapabilecek. Vatandaşların bu ödemeyi geri ödemesi ise çok kolay.
Emekli maaşının bağlanmasını bekleyen vatandaşlara müjde! SGK'ya evrakı teslim edenler hemen parasına kavuşabiliyor! Prim günü dolmuş emekli olacak vatandaşlar SGK'nın bu imkanından yararlanabiliyor. Emeklilere 4500 TL nakit avans veriliyor. Yapılan ödemeler de emeklilerin aylık maaşından kesinti yapılarak taksit taksit çekilecek. Paraya ihtiyacı olanlar tam tamına 3 maaşı nakit avans olarak alabilecekler. Peki bunun için ne yapmak gerekiyor? Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan nasıl nakit avans alınır? Kimler bu haktan yararlanabilir? Yanıtları haberimizde...
SGK tarafından sağlanan nakit avans tutarı 2022 yılında 12.750 TL'ye yükseldi. Emeklilik başvurusu sonrası dileyenler SGK'dan nakit avans isteyebiliyor. Emekli adaylarının yararlanabileceği bu ödemeler nasıl alınır? Konuya ilişkin detaylar haberimizin devamında...
Emeklilik şartı sağlanan vatandaşlar SGK'ya emeklilik başvurusunda bulunduklarında anında emekli olamıyor. Kurumun inceleme sürecinin tamamlanması ve maaşların tanımlası için bir süre gerekiyor. Bu sürenin uzaması durumunda ise talep halinde kişiye nakit avans ödeniyor. SGK bu ödeme için faiz de eklemiyor.
SGK 2022 AVANS ÖZELLİKLERİ: FAİZ YOK, GERİ ÖDEME KOLAY
Sosyal Güvenlik Kurumu'na nakit avans başvurusunda bulunacak olanlara 3 aylık asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılır.