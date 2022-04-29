Emekli maaşının yatmasını bekleyenlere nakit avans müjdesi! SGK bu yıl 12.750 TL ödeme yapıyor! 3 maaş birden yatacak! 12, 24 ya da 36 taksitle...

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyen vatandaşlara müjde! SGK'ya evrakı teslim edenler hemen parasına kavuşabiliyor! Prim günü dolmuş emekli olacak vatandaşlar SGK'nın bu imkanından yararlanabiliyor. Emeklilere 4500 TL nakit avans veriliyor. Yapılan ödemeler de emeklilerin aylık maaşından kesinti yapılarak taksit taksit çekilecek. Paraya ihtiyacı olanlar tam tamına 3 maaşı nakit avans olarak alabilecekler. Peki bunun için ne yapmak gerekiyor? Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan nasıl nakit avans alınır? Kimler bu haktan yararlanabilir? Yanıtları haberimizde...