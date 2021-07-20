Ve belli oldu! Ziraat Bankası bayramdan sonra 10.000 TL nakit veriyor: Aylık sadece 386,56 TL geri ödenecek!
Peş peşe açıklandı! Aylık sadece 386,56 TL geri ödenecek! Ziraat Bankası Kurban Bayramı sonucunda gereksinimi olanlara nakit veriyor. Kamu bankası doğrultusundan oluşturulan bildirime göre, 36 aya kadar vade ile krediden faydalanabilirsiniz. İhtiyaç kredisi gerçek kişilerin kullanması için verilen bir kredi türüdür. Vatandaşlar herhangi bir teminat göstermeden, gelir durumları ve öncesinde bankalarla olan ilişkileri sayesinde bu krediden faydalanabilir. Kanunla bu kredinin uzun vade süresi 36 olarak belirlenmiştir. Yani kısacası arkadaşlar ihtiyaç kredisi dediğimiz şey, adında anlayacağınız üzere ihtiyaçlarınız üzerine verilen bir kredi türüdür.
Bayram sonucunda paraya gereksinimi olanlar kredi incelemesine giriyorlar. Acil nakit gereksinimi olanlar amacıyla Ziraat Bankası tüketici kredisini duyurdu. Banka doğrultusundan oluşturulan hesaplara göre, bayramdan sonra 10 bin TL çeken bir müşteri aylık olarak yalnızca 386,56 TL geri ödeme yapacak. İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir.
Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.
Gerekli belgeler
Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi,
Şubece istenebilecek diğer belgeler
Başvuru Formu,