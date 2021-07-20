Ve belli oldu! Ziraat Bankası bayramdan sonra 10.000 TL nakit veriyor: Aylık sadece 386,56 TL geri ödenecek!

Bayram sonucunda paraya gereksinimi olanlar kredi incelemesine giriyorlar. Acil nakit gereksinimi olanlar amacıyla Ziraat Bankası tüketici kredisini duyurdu. Banka doğrultusundan oluşturulan hesaplara göre, bayramdan sonra 10 bin TL çeken bir müşteri aylık olarak yalnızca 386,56 TL geri ödeme yapacak. İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir.