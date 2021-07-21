Sıfır faiz ile faizsiz satılan yeni araba satış kampanyaları! %0 faiz ile kredisiz (kredi kullanmadan) otomobil nasıl alınır?
Yüzde 0 faizle yani faizsiz kredi ile satışa çıkarılan birtakım araba modelleri bulunuyor. Firmaların hem binek hemde ticari vasıtalar amacıyla uyguladıkları bu kampanyaları sizlerle paylaşıyoruz. Araç alabilmek ya da aracınızı güncellemek adına yeni arayışlar ve incelemeler içerisine girmeniz mümkün. Bankaların faiz oranları, otomobil kampanyaları ve indirimleri, vasıta alacağınız bayinin anlaşmalı bulunduğu finans kuruluşları gibi çeşitli olarak çoğu inceleme yapabilirsiniz. Otomobilinizi kredisiz taksitle ya da senetle alabilmek istiyorsanız ilgi etmeniz gereken birtakım haller vardır. Bu haller bilhassa ödeme yönteminizi ve mali gücünüzü belirlemektir.
Araba firmaları hem stok adetlerini azaltmak hem de sene içerisinde amaçlanan satış rakamlarını tutturmak hedefi ile büyük indirim fırsatları ile vasıta satışı yapmaya başladı. Bilindiği üzere çok sayıda araba modeli amacıyla yeni kampanyalar başlatıldı. Firmaların yaz devresi sıfır araba kampanyaları kapsamında satışa çıkarılan bu araba modellerini tek tek araştırdık. Hangi marka ve hangi modeller amacıyla firmalar sıfır araba kredisi sağlıyorlar? Yüzde 0 faizle sağlanan bu krediler amacıyla yapılan başka imkanlar neler? Faizsiz kredi tutarı ne kadar? Hem de vasıta alabilmek isteyenler de en ucuz araba ne kadar sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Temmuz ayı sıfır otomobil fiyatları ne kadar?
Peugeot 208 2021 Temmuz Kampanyası
Tasarımıyla dikkat çeken Peugeot 208 modellerinde Temmuz ayı kampanyası kapsamında 4.000 TL'ye varan indirimler uygulanıyor. Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 modelinde 4.000 TL'lik indirimden faydalanabilirsiniz. Diğer modellerinde ise 2000-3000 TL'lik kampanya indirimleri sağlanıyor.
Peugeot 208 modelinde kredi desteği de sağlanıyor. Dilerseniz 16.000 TL'ye 12 ay %0, dilerseniz 36.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi kampanyasından faydalanabilirsiniz.
Peugeot 2008, 3008 ve 5008 2021 Temmuz Kampanyası
Peugeot'un SUV modellerinde de kampanya kapsamında 0 faizli kredi ve fiyat indirimi fırsatlarından faydalanabilirsiniz.
Peugeot 2008 model otomobil alımlarında 60.000 TL'ye kadar kredi için 12 ay %0 faiz,
Peugeot 3008 model otomobil alımlarında 90.000 TL'ye kadar kredi için 12 ay %0 faiz,
Peugeot 5008 model otomobil alımlarında 90.000 TL'ye kadar kredi için 12 ay %0 faiz fırsatı sunuluyor.
Ayrıca Temmuz ayında benzinli ve dizel Peugeot 2008 ve Peugeot 3008 modellerinde 5.000 TL indirim sağlanıyor. Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT modelinde ise 39.500 TL'lik fırsat indirimi uygulanıyor. Bütün Peugeot 3008 modellerinde 5.000 TL, Peugeot 5008 modellerinde ise 20.000 TL'ye varan Temmuz ayı indirimlerinden yararlanabilirsiniz. Yeni 5008 GT 1.6 PureTech 180hp EAT8 ve Yeni 5008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 modellerinde 20.000 TL kampanya indirimi sunuluyor.
Peugeot 508 2021 Temmuz Ayı Kampanyası
Peugeot 508 modellerinde kampanya 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. 90.000 TL'ye kadar 12 ay %0 faiz oranlı krediden yararlanabilirsiniz. Ayrıca Temmuz ayı boyunca 508 modellerinde 5.000 TL'lik kampanya indirimi de sunuluyor. Peugeot 508 PRIME 1.6 PureTech 180hp EAT8 modeline özel 36.000 TL'lik indirim fırsatından yararlanabilirsiniz.