Sıfır faiz ile faizsiz satılan yeni araba satış kampanyaları! %0 faiz ile kredisiz (kredi kullanmadan) otomobil nasıl alınır?

Araba firmaları hem stok adetlerini azaltmak hem de sene içerisinde amaçlanan satış rakamlarını tutturmak hedefi ile büyük indirim fırsatları ile vasıta satışı yapmaya başladı. Bilindiği üzere çok sayıda araba modeli amacıyla yeni kampanyalar başlatıldı. Firmaların yaz devresi sıfır araba kampanyaları kapsamında satışa çıkarılan bu araba modellerini tek tek araştırdık. Hangi marka ve hangi modeller amacıyla firmalar sıfır araba kredisi sağlıyorlar? Yüzde 0 faizle sağlanan bu krediler amacıyla yapılan başka imkanlar neler? Faizsiz kredi tutarı ne kadar? Hem de vasıta alabilmek isteyenler de en ucuz araba ne kadar sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Temmuz ayı sıfır otomobil fiyatları ne kadar?