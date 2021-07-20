Yargıtay'dan flaş kıdem tazminatı kararı! Dövizle ödenebilecek
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı kararı geldi. Bir inşaat şirketinin yurt dışı şantiyesinde çalışan kaynak ustası işten çıkarılınca mahkemeye başvurdu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin dolar üzerinden maaş almasını göz önünde bulundurarak kıdem tazminatının fesih tarihindeki tavanı aşmamak koşuluyla yabancı para ile hesaplanıp ödenebileceğine hükmetti.
20.07.2021 12:18
- Son Güncelleme: 20.07.2021 12:18
Soluğu İş Mahkemesi'nde alan kaynak ustası, tam 9 sene boyunca 2 bin 300 Dolar ücretle çalıştığını, hafta tatili ve genel tatiller dahil, fazla mesai de yaptırılmak suretiyle, günlük 3 öğün yemek ve barınma yardımı almak suretiyle haftada 7 gün süreyle çalıştırıldığını ve haksız olarak iş akdinin feshedildiğini ileri sürdü.
Davacı usta; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti ve genel tatil ücreti alacaklarının faiziyle birlikte davalılardan tahsilinin hüküm altına alınmasını talep etti.