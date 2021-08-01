Ve belli oldu! Zam geldi ve ödeme miktarı değişti, yeni emekli ikramiyesi tutarı… 246 bin liraya kadar...

Zam yapıldı ve memur emeklilerinin emekli ikramiyesi miktarları değişti. Memurlara, emekli olduklarında kamu kurumlarında geride bıraktığımız çalışma süreleri amacıyla 'emekli ikramiyesi' adı altında toplu para ödeniyor. Ödenen emekli ikramiyesi tutarı başta hizmet süresi, memurun hizmet sınıfı, kadro unvanı, derecesi, kademesi ve ek göstergesine göre değişiyor. Hem de memuriyet başlangıç tarihine göre, emekli ikramiyesinde uygulanacak mevzuat da değişiyor. Burada 1 Ekim 2008 tarihi kritik. Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işten çıkarılması durumunda işveren tarafından çalıştığı yıllar için ödediği ücrettir. İşçi çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı alır.