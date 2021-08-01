Ve belli oldu! Zam geldi ve ödeme miktarı değişti, yeni emekli ikramiyesi tutarı… 246 bin liraya kadar...
Ve sonunda belli oldu! Peş peşe açıklama yapıldı. Yüz binlerce çalışan amacıyla geçerli. Zam yapıldı. Ödenen tutarlar değişti. Yeni ikramiye miktarı belli oldu. Tek tek açıklandı. 246 bin liraya kadar çıkıyor. Kim ne kadar emekli ikramiyesi alacak? İşte detaylar… İşçilerde; memurlar gibi hizmet vakitlerine dair olarak emekli olduklarında aldıkları toplu paranın adı 'kıdem tazminatı'. Ama emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatının benzer ve değişik tarafları var. Memur her çalışma senesi amacıyla emekli ikramiyesi alıyor, hizmet vakitsinde üst sınır yok. Bir senedan az vakitler amacıyla emekli ikramiyesi alamıyor.
Zam yapıldı ve memur emeklilerinin emekli ikramiyesi miktarları değişti. Memurlara, emekli olduklarında kamu kurumlarında geride bıraktığımız çalışma süreleri amacıyla 'emekli ikramiyesi' adı altında toplu para ödeniyor. Ödenen emekli ikramiyesi tutarı başta hizmet süresi, memurun hizmet sınıfı, kadro unvanı, derecesi, kademesi ve ek göstergesine göre değişiyor. Hem de memuriyet başlangıç tarihine göre, emekli ikramiyesinde uygulanacak mevzuat da değişiyor. Burada 1 Ekim 2008 tarihi kritik. Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işten çıkarılması durumunda işveren tarafından çalıştığı yıllar için ödediği ücrettir. İşçi çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı alır.
SGK TARAFINDAN VERİLİR
Memurun emekli ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) ödenir ve daha sonra SGK doğrultusundan memurun çalıştığı kamu kurumundan tahsil edilir. İşçinin kıdem tazminatı işverence ödenir.