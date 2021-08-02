Ziraat Bankası’ndan öğrencilere eğitim kredisi ile nakit para desteği müjdesi geldi! 36 ay vadeli hemen hesaba yatıyor!
Ziraat Bankası bütün öğrenciler amacıyla mühim duyuruda bulundu. Banka doğrultusundan oluşturulan yazılı açıklamada, okul, üniversite, kurs ya da dershane giderin karşılanması amacıyla nakit para verildiği bildirildi. Bu kapsamda oluşturulan açıklamada, "Her türlü okul, üniversite, kurs ya da dershane giderinizin finansmanı amacıyla size özel Eğitim Kredimize anında başvurun; 36 aya kadar vade imkânı vasıtası ile ihtiyaçlarınız amacıyla geleceğinize ara vermeyin." İfadeleri kullanıldı. Eğitim kredisi başvurunuzu banka şubelerinden ya da bankaların online bankacılık hizmetleri üzerinden yapabilirsiniz.
Anında hesaplara geçiyor. Kredili mevduat olarak kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası öğrenciler amacıyla kredi veriyor. Kamu bankası söz hususu kredi amacıyla 36 aya kadar vade olanağı sağladığını açıkladı. Banka kredisinden faydalanmak isteyenler ise Ziraat Bankası şubelerini ziyarette bulunabilirler. Kredi, öğrenci / kursiyer velilerine, öğrencinin / kursiyerin bu tür eğitim masraflarını üstlenen rastgele bir aile bireyine ya da derli toplu ve devamlı gelir gerçekleştiren bir mesleği var ise öğrenciye / kursiyerlere ödenebilecektir. Eğitim kredisi başvurunuzu banka şubelerinden ya da bankaların online bankacılık hizmetleri üzerinden yapabilirsiniz.
Kredi öğrencilere 36 aya kadar vadeli olarak, taksitli ya da Kredili Mevduat Hesabı şeklinde kullandırım yapılabilmektedir.
Eğitim Kredisi amacıyla lüzumlu belgeler
Başvuru Formu,
Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport,
Kişinin çalışma haline göre gelir belgesi,
Eğitime dair belgeler ve fatura,
Şubece istenebilecek başka belgeler.
Kredi, öğrenci / kursiyer velilerine, öğrencinin / kursiyerin bu tür eğitim masraflarını üstlenen rastgele bir aile bireyine ya da derli toplu ve devamlı gelir gerçekleştiren bir mesleği var ise öğrenciye / kursiyerlere ödenebilecektir.