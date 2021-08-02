Ziraat Bankası’ndan öğrencilere eğitim kredisi ile nakit para desteği müjdesi geldi! 36 ay vadeli hemen hesaba yatıyor!

Anında hesaplara geçiyor. Kredili mevduat olarak kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası öğrenciler amacıyla kredi veriyor. Kamu bankası söz hususu kredi amacıyla 36 aya kadar vade olanağı sağladığını açıkladı. Banka kredisinden faydalanmak isteyenler ise Ziraat Bankası şubelerini ziyarette bulunabilirler. Kredi, öğrenci / kursiyer velilerine, öğrencinin / kursiyerin bu tür eğitim masraflarını üstlenen rastgele bir aile bireyine ya da derli toplu ve devamlı gelir gerçekleştiren bir mesleği var ise öğrenciye / kursiyerlere ödenebilecektir. Eğitim kredisi başvurunuzu banka şubelerinden ya da bankaların online bankacılık hizmetleri üzerinden yapabilirsiniz.