Paranızı almayı unutmuş olabilirsiniz! 11 farklı destek ödemesi! SGK binlerce lira dağıtıyor!

YOLLUK ÖDEMESİ YARDIMI

Sigortalı tıbbi (organ nakli, kanser tedavisi, acil gibi haller) veya zorunlu bir nedenden dolayı yerleşim yeri dışında başka bir hastaneye sevki gerekiyorsa SGK yolluk ödemesi yapıyor. Yol ve gündelik ödemesi hak sahibin kendisine veya anne, baba, eş ve çocuklara PTT aracılığıyla yapılıyor. Yolluk ödemesine başvurular SGk il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine yapılıyor.