Paranızı almayı unutmuş olabilirsiniz! 11 farklı destek ödemesi! SGK binlerce lira dağıtıyor!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışma hayatındakilere ve ihtiyaç sahiplerine her yıl milyonlarca lira destek sağlıyor. Kurumun sağladığı destekler arasında çok fazla gündemde olmayan ancak herkesin faydalanabileceği destekler bulunuyor. Milyonlarca lira ödemeler banka hesaplarına yatırılırken, bu ödemeleri takip etmeyen vatandaşlar ödemelerden faydalanamıyor. 11 farklı destek ödemesini almak için bilmeniz gerekenler haberimizde!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen ve fazla bilinmeyen destekler vatandaşlara rahat bir nefes aldırıyor. İhtiyaç sahiplerine, çalışma hayatındakilere, evlenenlere, çocuk sahibi olanlara devlet desteği sürüyor. SGK üzerinden yapılan ödemeleri almak için yapmanız gerekenleri sizler için derledik. 11 farklı ödemeye ilişkin ayrıntılar haberimizde. Bu ödemeler sayesinde vatandaşların hem mağduriyeti gideriliyor hem de nakit ihtiyaçlarla bütçeler dengeleniyor.
SGK'DAN ALINABİLECEK OLAN DESTEKLER
Devlet vatandaşlara çok sayıda alanda maddi yardımlarda bulunuyor. Çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan bu destekler vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına veriliyor.
YOLLUK ÖDEMESİ YARDIMI
Sigortalı tıbbi (organ nakli, kanser tedavisi, acil gibi haller) veya zorunlu bir nedenden dolayı yerleşim yeri dışında başka bir hastaneye sevki gerekiyorsa SGK yolluk ödemesi yapıyor. Yol ve gündelik ödemesi hak sahibin kendisine veya anne, baba, eş ve çocuklara PTT aracılığıyla yapılıyor. Yolluk ödemesine başvurular SGk il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine yapılıyor.
CENAZE YARDIM PARASI
Devlet sigortalı olarak çalışan bir kişi vefat ettiğinde ailesine yakınlarına yardım parası ödemesi yapar.
Cenaze yardımı ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını SGK'ya yaparlar. Ödemeler 801 TL olarak ödenir. Ödemeler ilk olarak eşi ve çocuklara yapılır. Eğer vefat eden kişinin eşi ve çocuğu yoksa ödeme anne baba kardeşlere yapılır.