Ve belli oldu! Yüzde 36 zamlandı! Çalışmayan kadına süper haber! 3.900 veriliyor! PTT'den hemen alıyorsunuz ve anında hesaba yatıyor!

Peş peşe açıklandı! Milyonlarca kadını ilgilendiren haber büyük ilgi gördü! PTT'den hemen alıyorsunuz ve anında hesaba yatıyor! Türkiye'de çalışmayan kadın oranı yüksek. Hatta hiçbir sosyal teminatı olmayan kadınlar çok rakamda. Devlet, bu gidişatta bulunan ve takviyeye lüzumu olan kişilerin, kendilerini daha iyi sezebilmeleri ve gereksinimlerini karşılayabilmeleri için muhtelif adlar altında nakdi destekte bulunuyor. Eşi ölüm eden bayanlara müteveccih de böyle bir dayanak programı var. Ancak bundan faydalanabilmek için kadının emekli ücretinin bulunmaması ve boşanmamış olması gerekiyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmiyor.

28.06.2021 10:40 - Son Güncelleme: 28.06.2021 10:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





