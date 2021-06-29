Borcunuzu dert etmeyin! 10.000 ve 20.000 TL veriliyor! QNB Finansbank, ING Bank, Vakıfbank, Ziraat Bankası borç kapatma kredisi!

Başvuru yapıldığı zaman banka çalışını sizin diğer bankalara olan borçlarınızı kendi ekranında görecektir. Şayet şartlara uygun iseniz yapmış olduğu ufak bir çalışma sonrasında size ne kadar kredi gerektiğini hesaplar. Bu hesaplama sonrası aylık ödeme miktarını da sizlere beyan eder. Şayet sizde kabul ederseniz karşı bankalara olan borçlarınızı EFT işlemi ile öder. Ödeme yapıldıktan sonra sizin de mutlaka borçlu olduğunuz bankayı arayarak durumu beyan etmeniz gerekir. Aksi taktirde yapılan EFT' deki tutar mevduat hesabınızda askıda kalır. Bu neden ile EFT işlemi sonrasında mutlaka mevcut bakiyeniz deki para ile borçların kapatılmasını talep etmelisiniz.