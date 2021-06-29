SGK uzmanından 2021 EYT ve 47, 48 yaşında emeklilik açıklaması! Bunu yapın emekli olun! SGK, SSK, Bağkur'luları ilgilendiriyor!
2021 senesinin merakla beklenen haberlerinden biri olan EYT mevzusunda yeni bir açıklama geldi. Bir çalışanın EYT çıkması vaziyetinde kimlerin emekli olabileceğine dair sualine SGK uzmanından cevap geldi. EYT konusuna ilişkin çok önemli açıklamaların yapıldığı 2020 yılının ardından 2021 yılında neler olabileceği merak ediliyor. Öte yandan emeklilik için yerine getirmeniz gereken koşullardan biri ve en ehemmiyetlisi emeklilik yaşının doldurulması gerekiyor. Değişik bir emekli olma koşulu ise prim ödenen gün rakamının bitirilmesidir. Bu bağlamda erken emeklilik en ehemmiyetli heves olmaktadır. 48 yaşında emekli olmak için yerine getirmeniz gereken kriterler vardır.
Hemen bunu yapın! 48 yaşında emeklilik fırsatı kaçmaz! SGK ile alakalı araştırmalarda en fazla aranan terimler arasında 'Ne zaman emekli olurum?' suali geliyor. Emeklilik koşullarının bireye göre değişmesi sebebiyle bu alanda kendi durumlarını bilmek isteyen emekli vatandaşlar SGK uzmanlarına sualler soruyorlar. Emekli olmak isteyen vatandaşların çok büyük kısmı yaş koşulunu sağlamayı bekliyor. Gün ve prim koşulunu sağlayan vatandaşlar son yapılan tertip etme kapsamında emekli olacakları yaşı bekliyorlar.
SGK UZMANINDAN EYT VE 47, 48 YAŞINDA EMEKLİLİK AÇIKLAMASI
SGK Uzmanı Ekrem Sarısı, Posta'da yer alan yazısında EYT ile emeklilik konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kadın çalışan sorusunda, "1976 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1991. Toplam 5154 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası kabul edilirse, emekli olma şansım var mı?" bigilerini verdi.
Bu kapsamda varsayım üzerinden soruyu yanıtlayan Ekrem Sarısu "Sigorta başlangıcınız 23 Mayıs'tan önceyse; 296 gün daha prim ödeyerek priminizi 5450 güne tamamlamanız şartıyla 47, sonraysa 371 gün daha prim ödeyerek priminizi 5525 güne tamamlamanız şartıyla 48 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz." yanıtını verdi.
EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI
Emekli olma hayali kuran milyonlarca vatandaş, emekli olabilmek için gün sayıyor. Emekli olmanın bazı şartları vardır. Bunlar; sigortalılık süresi, yaş ve emeklilik primi sayısından geçiyor. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde (Yaş, sigortalılık süresi ve prim gününün tamamlanmasıyla) Sigorta Güvenlik Kurumu tarafından, vatandaşlara emekli maaşı verilir. Ortalama 5000-7000 prim gün sayısı ile emekli olmaya hak kazanırsınız.