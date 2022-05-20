Ve belli oldu, talep peynir ekmek gibi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank faiz oranı 0.89 - 0.99'a düştü! 1+1 2+1 3+1 ev alacaklara 100, 200, 300 bin TL konut kredisi hesaplama tablosu!
Kredi faiz oranlarıyla ilgili son gelişmeler kredi çekmeyi düşünenler tarafından anbean inceleniyor. Ev, araba almak isteyenler en cazip avantajları merak ederek araştırmalarına devam ediyor. Özellikle ev almak isteyenler 0, 89 ve 0,99 faizli konut kredisinden yararlanmak istiyor. 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisini kamu bankalarının vereceği belli oldu. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bankası tarafından açıklama yapılıp yapılmadığı sıkı takibe alındı. Peki, 2500, 3000, 4250, 5000 TL maaş alanlar 0.89 0.99 faizli konut kredisinden en fazla kaç TL çekebilirler? İşte 0.89 ve 0.99 faizle kredi hesaplama ve 10 ay vade ile 200, 300, 400, 500 bin TL konut kredisi taksit hesaplama tablosu!
Konut kredisinde cazip teklifler geldi! 0,89 0,99 konut kredisi için gelişmeler anbean takip ediliyor. Ev almak isteyenler merakla bankalar tarafından son dakika açıklamalar gelip gelmediğini merak ediyor. Başkan Erdoğan konut alacaklara yönelik iki kredi kampanyası yapıldığını duyurmuştu. Vatandaşlar yüzde 0.89 ve 0.99 faiz oranlarıyla 10 yıl vadeli olarak 2 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Peki, 0.89 0.99 faizli konut kredisi kampanyası başladı mı? İşte 0.89 ve 0.99 faizle kredi hesaplama ve 10 ay vade ile 200, 300, 400, 500 bin TL konut kredisi taksit hesaplama tablosu!
YENİ DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
0,89 ve 0,99 konut kredisi kampanyası kamu bankaları tarafından başlatılacak. Bu kapsamda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden 0,89 ve 0,99 konut kredisine başvuru yapılabilecek.
İLK EV VE BİRİNCİ EL ŞARTINA YÜZDE 0.99 FAİZ
"İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak olanlara yönelik birinci el konutlarda (sıfır konut) uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.99 faizli Konut Kredisi sağlanacak.
BİRİNCİ VE İKİNCİ EL KONUTA ALTIN VE DÖVİZ ŞARTLI FAİZ YÜZDE 0.89
İkinci paket olan ve Döviz, Altın varlıklarının Türk Lirası'na dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankaları birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi verilecek. Böylece liralaşma politikasının da devamlılığı sağlanmış olacak.