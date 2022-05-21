Migros, A101, Şok, Bim ve CarrefourSA’da geçerli! IBAN numaranıza 200 TL para yatacak: Cebinde Ziraat Bankası kartı olan emekliler!

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Özel Alışveriş Kampanyası!



Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren Ziraat Bankası, yeni dönemde emekli müşterileri ve potansiyel müşterileri için geliştirmiş olduğu kampanyalara ek olarak bir kampanya daha geliştirdiğini açıkladı.