Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem ve ihbar tazminat hakkını kaçırmayın! En az 6 aydır çalışmayan bir işçinin sözleşmesi...
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bir gelişme var, kıdem ve ihbar tazminat hakkı ile ilgili araştırmalar ekonomi gündeminde sıklıkla yapılıyor. İş akdinin feshedilmesi ile ilgili detaylar var ve haberi olmayanlar haberimizden tüm bilgileri öğrenebilir, kıdem ve ihbar tazminat hakkını kaçırmamış olacak. İşe başlarken işveren ve işçi arasında yapılan sözleşme çeşitli nedenlerden dolayı iptal edilebiliyor ve işten çıkarılma haberini duyurmanın şekli bu noktada büyük öneme sahip. En az 6 aydır çalışmayan bir işçi ile ilgili ise istisnalar olabiliyor. İşte ayrıntılar!
20.05.2022 12:17 - Son Güncelleme: 20.05.2022 12:17
Kıdem ve ihbar tazminat hakkı ile ilgili milyonlarca çalışan yoğun araştırmalar yapıyor. İşe başlarken imzalanan iş sözleşmesi ancak yazılı olarak feshedilebiliyor fakat bazen istisnaslar söz konusu olabiliyor. İşveren fesih durumunu SMS, e-mail ya da WhatsApp mesajıyla yaparsa, çalışana işe iade hakkı doğuyor ve ne yapılması gerektiği ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilir kıdem ve ihbar tazminat hakkını kaçırmayıp, yanmasının önüne geçebilirsiniz. İşte detaylar!