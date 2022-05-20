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Haberler Ekonomi Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem ve ihbar tazminat hakkını kaçırmayın! En az 6 aydır çalışmayan bir işçinin sözleşmesi...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem ve ihbar tazminat hakkını kaçırmayın! En az 6 aydır çalışmayan bir işçinin sözleşmesi...

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bir gelişme var, kıdem ve ihbar tazminat hakkı ile ilgili araştırmalar ekonomi gündeminde sıklıkla yapılıyor. İş akdinin feshedilmesi ile ilgili detaylar var ve haberi olmayanlar haberimizden tüm bilgileri öğrenebilir, kıdem ve ihbar tazminat hakkını kaçırmamış olacak. İşe başlarken işveren ve işçi arasında yapılan sözleşme çeşitli nedenlerden dolayı iptal edilebiliyor ve işten çıkarılma haberini duyurmanın şekli bu noktada büyük öneme sahip. En az 6 aydır çalışmayan bir işçi ile ilgili ise istisnalar olabiliyor. İşte ayrıntılar!

20.05.2022 12:17 - Son Güncelleme: 20.05.2022 12:17
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem ve ihbar tazminat hakkını kaçırmayın! En az 6 aydır çalışmayan bir işçinin sözleşmesi...

Kıdem ve ihbar tazminat hakkı ile ilgili milyonlarca çalışan yoğun araştırmalar yapıyor. İşe başlarken imzalanan iş sözleşmesi ancak yazılı olarak feshedilebiliyor fakat bazen istisnaslar söz konusu olabiliyor. İşveren fesih durumunu SMS, e-mail ya da WhatsApp mesajıyla yaparsa, çalışana işe iade hakkı doğuyor ve ne yapılması gerektiği ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilir kıdem ve ihbar tazminat hakkını kaçırmayıp, yanmasının önüne geçebilirsiniz. İşte detaylar!

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem ve ihbar tazminat hakkını kaçırmayın! En az 6 aydır çalışmayan bir işçinin sözleşmesi...

İş Kanunu'na göre iş sözleşmesinin feshinin kural olarak yazılı yapılması gerekir. Ayrıca işçinin iş sözleşmesi feshine dair bildirimi imzalaması da şarttır. Feshin yazılı yapılması şartı hukuken geçerlilik şartıdır. Yani yazılı olarak yapılmayan bir fesih, geçerli bir fesih değildir.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem ve ihbar tazminat hakkını kaçırmayın! En az 6 aydır çalışmayan bir işçinin sözleşmesi...

En az 30 işçinin çalıştığı bir işyerinde en az 6 aydır çalışan bir işçi, yazılı olarak iş sözleşmesi feshedilmediği için işe iade davası açarsa, işverenin işten çıkarma nedeni sorgulanmaksızın usule uyulmadığı için işçi işe iade edilir.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem ve ihbar tazminat hakkını kaçırmayın! En az 6 aydır çalışmayan bir işçinin sözleşmesi...

Bu şekilde hem işine geri döner, hem de dava süresince boşta geçen, çalışmadığı en çok dört aya kadarki ücretine hak kazanır.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem ve ihbar tazminat hakkını kaçırmayın! En az 6 aydır çalışmayan bir işçinin sözleşmesi...

Yazılı feshin işçi tarafından imzalanması şartı ise ispat şartıdır. Yani fesih bildirimini işçinin imzalamaması halinde noter kanalıyla işçiye bildirim yapılması, tebligat çekilmesi, SMS atılması, e-mail veya WhatsApp mesajıyla bildirim yapılması mümkündür.

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