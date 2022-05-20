Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem ve ihbar tazminat hakkını kaçırmayın! En az 6 aydır çalışmayan bir işçinin sözleşmesi...

Kıdem ve ihbar tazminat hakkı ile ilgili milyonlarca çalışan yoğun araştırmalar yapıyor. İşe başlarken imzalanan iş sözleşmesi ancak yazılı olarak feshedilebiliyor fakat bazen istisnaslar söz konusu olabiliyor. İşveren fesih durumunu SMS, e-mail ya da WhatsApp mesajıyla yaparsa, çalışana işe iade hakkı doğuyor ve ne yapılması gerektiği ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilir kıdem ve ihbar tazminat hakkını kaçırmayıp, yanmasının önüne geçebilirsiniz. İşte detaylar!