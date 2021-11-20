Ve belli oldu! Emekli vatandaşlar için açıklama! Hesaplarına 750 ve 1000 TL yatacak! Kimler nasıl yararlanacak?

Emekliler ek ödemelerini özellikle promosyon ödemelerini oldukça merak ediyor. Bu anlamda emekliler için ek ödemeler büyük önem arz ediyor. Bankalar müşteri çekebilmek için çok çeşitli kampanyalar yapıyorlar. Emekli maaşını o bankalara taşıyanlar 750 ve 1000 TL ödeme yapılacak.