4500 günden SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilik koşulları açıklaması yapıldı! Aylık maaş tutarı ne kadar? Hemen emekli olun!

Buna göre;

– Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinde olan ve 30.04.2008 tarihine kadar çalışan bayan işçiler 4500 günü tamamladıktan sonra 58 yaşında ve 25 yıllık sigortalılık zamanında emekli olabilir.

– Sigorta girişi 08.09.1999 tarihi ve 30.04.2008 tarihine kadar çalışan erkeklerin 4500 günden emekli olabilmesi için 60 yaşını doldurması ve 25 yıllık sigortalılık zamanı olması gerekmektedir.