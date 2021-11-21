48.000 TL cebinizde kalıyor! Konutta 1,20 faiz oranı! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi aylık taksitler...
48.000 TL cebinizde kalıyor! Konutta 1,20 faiz oranı mest etti! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi yeni taksit tutarları ve toplam ödeme! Ev almak isteyen yüzbinlerce birey konut kredisine yöneliyor. Bu bağlamda kamu bankalarının konut kredisi hesaplama ve toplam faiz ödeme tablosuna haberimizde yer verdik. Merkez Bankası'nın politika faizini 1 puan daha indirerek yüzde 15'e çekmesi üzerine, kamu bankaları da kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına nazaran 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Konut kredilerinde faiz yüzde 1.20'ye kadar düştü. Uzun süreden beri fiyat artışları ile vatandaşın gündeminde olan konut piyasası kredi indirimlerinin peşinden yeniden merak edilmeye başladı. Konut fiyatları artışa geçse bile faiz indiriminden yaralanan kişiler karlı çıkacak. İşte Ziraat, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi yeni taksit tutarları ve toplam ödeme tablosu haberimizde!
Ev alacaklara müjdeli haber geldi. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası kamu bankalarından vatandaşı sevindirecek haber tez geldi. Merkez Bankası'nın politika faizini 1 puan daha indirerek yüzde 15'e çekmesi üzerine, kamu bankaları da kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Konut kredilerinde faiz yüzde 1.20'ye kadar düştü. Bu gelişmenin ardından 300 bin TL'lik faiz yükü 48 bin lira azaldı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar konut kredisi maliyet hesaplamalarına başladı. Haberimizde konut kredisi hesaplama tablolarına yer verdik. İşte Kasım ayı Ziraat, Vakıfbank, Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları - aylık taksit tutarları!
Kredi çekecek ve ev almak isteyen herkesi ilgilendiriyor. Merkez Bankası'nın faizi yüzde 16'dan yüzde 15'e indiren kararının ardından, kamu bankaları Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank da kredi faiz oranlarını düşürdü.
TİCARİ KREDİLERE DESTEK
Ekim ayında kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 2 puanlık indirime giden kamu bankaları, dün de bu kredilerin faizini 1 puan daha indirdi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 25 Ekim'de yıllık yüzde 18.5-19.25 aralığında olan rotatif kredilerin faizini yüzde 16.5'e çekmişti. Dün atılan adımla bu kredinin faizi yüzde 15.50'ye kadar geriledi.
Böylece 300 bin liralık bir kredi için ödenen faiz yapılan 2 indirimle yaklaşık 10 bin lira azalmış oldu. Kamu bankaları dün konut kredilerinde de indirime gitti. Kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, dünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1.29'dan 1.20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1.34'ten 1.29'a düşürdü. Kamu bankaları 25 Ekim'de 1 milyon liranın altındaki konutlarda kredi faizini yüzde 1.38'den 1.29'a, 1 milyon liranın üzerindeki konutlarda ise kredi faizini yüzde 1.41'den 1.34'e çekmişti. Böylece 1 milyon liranın altındaki konutlarda yıllık bileşik faiz yapılan iki indirimle yüzde 18.14'ten 15.63'e gerilerken, 1 milyon liranın üstündeki konutlarda ise yıllık faiz yüzde 18.48'den 16.80'e çekilmiş oldu.