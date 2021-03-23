Ve belli oldu! Borcu olanlara müjde! Bankaya olan borcunu ödeyemeyene faizsiz, 6 ay ertelemeli, 18 taksitle borç yapılandırması
Pandemi yarıyılı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik meseleleri birliktesi getirirken, bu krizden en çok etkilenen kişiler ise pandemiye borçlu tutulan bireyler olmuştu. Bankalara kredi borçlarını düzenli ödeyen pek çok birey alınan gerekli kısıtlama kararları sebebi ile bir anda ya işinden çıkarıldığı ya da ücretsiz izne çıkmış olduğu için kazanç kaybı yaşamış ve bankalara olan borçlarını ödeyemez hale gelmişti. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaleti ile Halk Bankası'ndan kullandırılan kredilerde daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayanlara erteleme geldi.
Son dakika haberine göre koronavirüs salgını nedeniyle borcunu ödeyemeyen esnaf için yeniden yapılandırma geldi. Anapara borçları 18 ay taksitlendirilecek. Kalan taksitler de faizsiz 6 ay süreyle ötelenecek. 100 bini aşkın esnaf başvuruda bulundu. İşte alınan karar sonrası hazırlanan düzenleme ve borçlarla ilgili faizlerin silineceği hem taksit hem de erteleme imkanının getirileceği maddelerin satır araları... Koronavirüs salgını nedeniyle gelirleri azalan ve borcunu ödemekte zorlanan esnafa yeni bir kolaylık daha getirildi.