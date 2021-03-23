Ve belli oldu! Borcu olanlara müjde! Bankaya olan borcunu ödeyemeyene faizsiz, 6 ay ertelemeli, 18 taksitle borç yapılandırması

Pandemi yarıyılı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik meseleleri birliktesi getirirken, bu krizden en çok etkilenen kişiler ise pandemiye borçlu tutulan bireyler olmuştu. Bankalara kredi borçlarını düzenli ödeyen pek çok birey alınan gerekli kısıtlama kararları sebebi ile bir anda ya işinden çıkarıldığı ya da ücretsiz izne çıkmış olduğu için kazanç kaybı yaşamış ve bankalara olan borçlarını ödeyemez hale gelmişti. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaleti ile Halk Bankası'ndan kullandırılan kredilerde daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayanlara erteleme geldi.





23.03.2021 15:16 - Son Güncelleme: 23.03.2021 15:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





