7.500-10.000-20.000-70.000 TL kredi başvurusu yapın! TEB-İNG-Akbank-Garanti Bankası-Finansbank...
Kredi kullanacak olan vatandaşlar için faiz oranları yeniden yükseldi. QNB Finansbank müşterilerine yüzde 1.41 faiz oranıyla kredi imkanı veriyor. Müşteriler bankadan kredi kullanımlarında BDDK'nın son kararı sonrası en fazla 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. İhtiyaç Kredisi, gerçek kişilerin, bireysel amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları kredilerdir. İşte TEB-İNG-Akbank-Garanti Bankası-Finansbank faiz oranları...
İhtiyaç kredisinde en düşük faiz oranı değişti. En düşük faiz oranına sahip bankadan kredi kullanımına ilişkin hesaplamaları inceledik. İşte 7.500-10.000-20.000-70.000 TL kredi ödeme planı ve tüm bankaların kredi faiz oranlarına ilişkin liste haberimizde. İhtiyaç kredisi için başvuru yapacak olan müşteriler başvurularını farklı şekillerde yapabilirler.
FİNANSBANK 7.500-10.000-20.000-70.000 TL KREDİ
QNB Finansbank müşterilerine yüzde 1.41 faiz oranıyla kredi imkanı veriyor. Müşteriler bankadan kredi kullanımlarında BDDK'nın son kararı sonrası en fazla 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. Bunun dışında banka ödeme kolaylılığı da sağlıyor.
Esnek ödeme seçeneklerinin yanı sıra ödeme erteleme imkanı da sunan QNB Finansbank müşterilerine 90 gün ödemesiz dönem imkanı sunuyor.
GARANTİ BANKASI 7.500-10.000-20.000-70.000 TL KREDİ
Garanti BBVA, 1.84 faiz oranıyla 5.000-10.000-30.000 kredi başvurusunu banka şubesinden yaptırmaktadır. Ayrıca bankanın müşterileri bu kredileri, diğer bankalarda olduğu gibi internet bankacılığını kullanarak da yapabilmektedir. Kredi sonucu uygun olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilmektedirler.
AKBANK 7.500-10.000-20.000-70.000 TL KREDİ
KREDİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?
Müşteriler hangi bankadan kredi kullanımı yapacaklar ise başvurularını 3 farklı yoldan yapabilirler. Bunun için ilk olarak internet bankacılığı kullanabilecek olan müşteriler bankaların mobil uygulamaları üzerinde de kredi başvurularını tamamlayabilirler. Bunun dışında SMS ile veya banka şubelerine giderek de kredi başvuruları yapılabilir.