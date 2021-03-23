ŞOK 24 Mart aktüel kataloğunda 25 TL üzeri alışveriş fırsatı! Aktar, giyim ve gamer aksesuarlarında büyük indirim
ŞOK 24 Mart aktüel kataloğunda yer alan ürünler yarın marketlere gelecek olan fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından sorgulanıyor. ŞOK'ta yarından itibaren Karmen 3 Kattat Gofret 4'lü Paket, 40'lı Familia Alovera Tuvalet Kağıdı, Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı Çeşitleri, Aksu Döküm Basık Tencere, Rampage 23.8" Oyuncu Monitörü, Oyuncu Kulaklık RM-K27 X-Jammer, Ada İkili Koltuk, Lüks Çalışma Masası ve Kadın Performans Spor Taytı satışa sunulacak ürünler arasında dikkatleri üzerine çekmeyi başladı.
ŞOK 24 Mart aktüel kataloğuyla yarın birbirinden farklı indirimler firma tarafından müşterilerinin beğenisine sunulacak. Özellikle gamerlara özel ürünlerin dikkat çektiği kataloğda Rampage 23.8" Oyuncu Monitörü ve Oyuncu Kulaklık RM-K27 X-Jammer ürünleri tercih edileceğe benziyor. Bunun dışında Lüks Çalışma Masası, Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı Çeşitleri ve 25 TL üzeri alışverişlerde bir kampanya bulunuyor. İşte ŞOK 24 Mart aktüel kataloğu ürün fiyat listesi...