ŞOK 24 Mart aktüel kataloğunda 25 TL üzeri alışveriş fırsatı! Aktar, giyim ve gamer aksesuarlarında büyük indirim

ŞOK 24 Mart aktüel kataloğuyla yarın birbirinden farklı indirimler firma tarafından müşterilerinin beğenisine sunulacak. Özellikle gamerlara özel ürünlerin dikkat çektiği kataloğda Rampage 23.8" Oyuncu Monitörü ve Oyuncu Kulaklık RM-K27 X-Jammer ürünleri tercih edileceğe benziyor. Bunun dışında Lüks Çalışma Masası, Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı Çeşitleri ve 25 TL üzeri alışverişlerde bir kampanya bulunuyor. İşte ŞOK 24 Mart aktüel kataloğu ürün fiyat listesi...