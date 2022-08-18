Ve belli oldu! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Tarih vererek fiyatları açıkladı! Gram altın Eylül ayında...
Altın piyasasında olabildiğince dinamik günler yaşanmaya devam ediliyor. Altın fiyatları bir vakit evvel yükselişe işlemiş ama yükseldiği seviyelerde kalıcı olmayı başaramamıştı. Ons altın 1.800 Dolar noktasının üzerine çıksa da burada tutunmayı başaramamıştı. Aynı şekilde gram altın da 1.035 TL'yi görmüş ama ons altındaki düşüşlerden sonra o da gerilemişti. FED tutanaklarının açıklanması ile birlikte altın fiyatlarında yükseliş yönlü ciddi bir fiyat hareketi takip edilemedi. Gelinen son hali ise Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş yorumladı.
Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş altın fiyatlarına dair çok sansasyonel bir iddiada bulundu. Eylül ayında gram altının göreceği en düşük seviyeyi aktaran İslam Memiş altın yatırımı olanları uyardı.
Gram altın Eylül ayında...
Altın yatırımcılarını bugüne kadar doğru yönlendirdiğini bildiren Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, "Daha evvel 2 ayrı iddiada bulunmuştum. 900 TL'nin aşağısında gram altın alınamayacağını söylemiştim. Ardından da 950 TL'nin aşağısında gene gram altın alınamayacağını iddia ettim.
Gram altının fiyatı nasıl hesaplanır?
Küresel piyasalarda altın, ons birimi üzerinden hesaplanırken; Gram Altın fiyatının değişimi, ons altın fiyatı ve doların Türk lirası karşısındaki sayısal değeri üzerinden belirlenmektedir.