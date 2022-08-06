800 TL’ye 36 ay vadeli destek! Acil nakit ihtiyacı olanların etekleri zil çalacak! Kamu bankalarından müjde! Kredi faiz oranları güncellendi!

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞANA ÖZEL İTHİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

Ziraat Bankası tarafından çalışana özel olarak verilen kredi kampanyasında ise 25 bin TL'ye akdar olan ihtiyaçlarınızı %1,55 faiz oranıyla çekebilirsiniz. Bu şekilde 36 ay vadeli olarak kullandığınız kredinizi 971 TL olarak aylık taksitlerle geri ödeyebilirsiniz.