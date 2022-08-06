800 TL'ye 36 ay vadeli destek! Acil nakit ihtiyacı olanların etekleri zil çalacak! Kamu bankalarından müjde! Kredi faiz oranları güncellendi!
Kamu bankaları faiz oranlarını güncelledi vatandaşlar harekete geçti. Nakit ihtiyacı olanlar bankalara doğru yola çıktı. Oldukça uygun fiyatlara nakit desteği sağlayan kamu bankaları hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, 2022 güncel kredi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranları nasıl? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İşte konu hakkında merak edilenler...
06.08.2022 17:57 - Son Güncelleme: 06.08.2022 17:57
Kamu bankaları tarafından yapılan kampanyalar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Oldukça uygun fiyata ihtiyaç kredisi sunan Ziraat, Vakıfbank ve Halk Bankası hakkında araştırmalar hızlandı. Sizde oldukça düşük taksitlerle nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. İşte bankalar tarafından sunulan ihtiyaç kredisi fırsatları...
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞANA ÖZEL İTHİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI
Ziraat Bankası tarafından çalışana özel olarak verilen kredi kampanyasında ise 25 bin TL'ye akdar olan ihtiyaçlarınızı %1,55 faiz oranıyla çekebilirsiniz. Bu şekilde 36 ay vadeli olarak kullandığınız kredinizi 971 TL olarak aylık taksitlerle geri ödeyebilirsiniz.