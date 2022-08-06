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Haberler Ekonomi 800 TL'ye 36 ay vadeli destek! Acil nakit ihtiyacı olanların etekleri zil çalacak! Kamu bankalarından müjde! Kredi faiz oranları güncellendi!

800 TL'ye 36 ay vadeli destek! Acil nakit ihtiyacı olanların etekleri zil çalacak! Kamu bankalarından müjde! Kredi faiz oranları güncellendi!

Kamu bankaları faiz oranlarını güncelledi vatandaşlar harekete geçti. Nakit ihtiyacı olanlar bankalara doğru yola çıktı. Oldukça uygun fiyatlara nakit desteği sağlayan kamu bankaları hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, 2022 güncel kredi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranları nasıl? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
06.08.2022 17:57 - Son Güncelleme: 06.08.2022 17:57
800 TL’ye 36 ay vadeli destek! Acil nakit ihtiyacı olanların etekleri zil çalacak! Kamu bankalarından müjde! Kredi faiz oranları güncellendi!

Kamu bankaları tarafından yapılan kampanyalar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Oldukça uygun fiyata ihtiyaç kredisi sunan Ziraat, Vakıfbank ve Halk Bankası hakkında araştırmalar hızlandı. Sizde oldukça düşük taksitlerle nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. İşte bankalar tarafından sunulan ihtiyaç kredisi fırsatları...

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800 TL’ye 36 ay vadeli destek! Acil nakit ihtiyacı olanların etekleri zil çalacak! Kamu bankalarından müjde! Kredi faiz oranları güncellendi!

ZİRAAT BANKASI EMEKLİYE ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ 25.000 TL

Ziraat Bankası emeklinin artısı tüketici kredisi kampanyasoyla 25 bin TL'yi 36 ay vadeyle kullanma imkanı veriyor. %1,69 faiz oranıyla ve aylık 998 TL taksitle siz de emeklinin artısı tüketici kredisinden faydalanabilirsiniz.

800 TL’ye 36 ay vadeli destek! Acil nakit ihtiyacı olanların etekleri zil çalacak! Kamu bankalarından müjde! Kredi faiz oranları güncellendi!

ZİRAAT BANKASI EMEKLİYE ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ 100.000 TL

Emekliye özel olarak 100 bin TL kredi ihtiyacınıza ise 24 ay vadeli 5 bin 354 TL taksitli geri ödemelerle bu kampanyadan faydalanabilirsiniz.

800 TL’ye 36 ay vadeli destek! Acil nakit ihtiyacı olanların etekleri zil çalacak! Kamu bankalarından müjde! Kredi faiz oranları güncellendi!

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞANA ÖZEL İTHİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

Ziraat Bankası tarafından çalışana özel olarak verilen kredi kampanyasında ise 25 bin TL'ye akdar olan ihtiyaçlarınızı %1,55 faiz oranıyla çekebilirsiniz. Bu şekilde 36 ay vadeli olarak kullandığınız kredinizi 971 TL olarak aylık taksitlerle geri ödeyebilirsiniz.

800 TL’ye 36 ay vadeli destek! Acil nakit ihtiyacı olanların etekleri zil çalacak! Kamu bankalarından müjde! Kredi faiz oranları güncellendi!

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI 20.000 TL

Vakıfbank tarafından sunulan ihtiyaç kredisi kampanyasında ise 20 bin TL'yi 834 TL taksitle 36 ayda geri ödeyebilirsiniz.

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