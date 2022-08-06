Büyük müjde geldi! Maaşı ve diğer masrafları devlet ödüyor! 100 bin TL hibe para veriliyor

Bu kapsamda çoğalan asgari ücret ve ekonomi piyasalarının yukarıya yönlü hareketleri nedeni ile pahalılaşan gündelik yaşam şartlarına rağmen çoğalan personel masrafları amacıyla işverenlere yönelik de bir proje ilerlettiğini aktaran kamu kurumu, alakalı projesinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.