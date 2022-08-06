Büyük müjde geldi! Maaşı ve diğer masrafları devlet ödüyor! 100 bin TL hibe para veriliyor
100 bin TL hibe para veriliyor... Ekonomi piyasalarının yukarıya yönlü hareketlerinin devam etmesi, asgari ücretin zamlanması, hammadde fiyatlarının rekor seviyeleri görmesi ve daha pek çok parametre kapsamında çoğalan işveren giderleri, KOSGEB'i harekete geçirdi. Kurum, yeni dönemde alakalı şartları gerçekleştiren bütün işverenlere nitelikli eleman desteğinde bulunacağını bildirdi.
KOSGEB, bünyesine yeni personel alınacak olan işletmelere, 100 bin TL'ye kadar personel maaşı desteği vereceğini bildirdi.
KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Müjdesi!
Ülke sınırları bağlamında yaşam sürdüren girişimciler ve başka vatandaşlar için ilerlettiği projeler ve sağladığı nakit hizmetler yardımıyla istihdamın arttırılmasını gerçekleştiren kamu kurumlarından birisi olan KOSGEB, yeni dönemde de toplum yararına hizmetler sunmaya devam ediyor.
Bu kapsamda çoğalan asgari ücret ve ekonomi piyasalarının yukarıya yönlü hareketleri nedeni ile pahalılaşan gündelik yaşam şartlarına rağmen çoğalan personel masrafları amacıyla işverenlere yönelik de bir proje ilerlettiğini aktaran kamu kurumu, alakalı projesinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
KOSGEB'in resmi internet sayfasında "Nitelikli Eleman Desteği" ismi ile duyurulmuş olan yeni projesinin, lisans mezunu personel çalıştıran işletmeleri kapsamına giren bilgi kapasitesi kaydedildi.