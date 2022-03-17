Ve başladı! Kimliğiyle gidip hemen başvuranlar yararlanabilecek! Maaşını buradan alan tüm emekliler için açıkladı
SGK emekli maaş ödemelerinde yeni cazip oranlar sunulmaya başladı. SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan tüm emeklilere özel sunulan ''Emeklilik Paketi'' avantajlarından yararlanarak, 2.750 TL'ye varan emekli promosyon ödemelerinizi Yapı Kredi Bankası'ndan alabilirsiniz. SGK ve bankalar arasında yapılan emekli maaş ödemelerine dair nakit promosyon ödemeleri ilgi çekiyor. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyanlara özel cazip fırsatlar sunuluyor. İşte emekliye en yüksek promosyon oranları
Emekli maaşını Yapı Kredi Bankası'ndan alan SGK emeklilerine 2.750 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılacak. Hem de Emekli Paketi kapsamında çoğu bankacılık ürün ve hizmetinde geçerli avantajlarda bütün emeklilerin yararlanması sağlanacak. Emekli maaş civarlarına göre tespit edilen ödeme tutarları kapsamında yüksek nakit promosyon ödemeleri gerçekleştirilmektedir.
👉2.750 TL nakit veriliyor!
31 Mart 2022 tarihine kadar başvurularını yapanlara Yapı Kredi üzerinden 2.750 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapılacak. 3 sene süresince emekli maaşını Yapı Kredi'den almayı taahhüt edenlerin yararlanabildiği ödemelerin dışında, çoğu bankacılık üstünlüğü da emekli müşterilerine sunuluyor.
Türkiye'de bankacılık pazarında etkinlik gösteren çoğu banka doğrultusundan yasenean emekli promosyon oranları arasında yüksek oranları ile ilgi çeken Yapı Kredi, promosyon taahhütnamesi imzalanmasının sonrasında ek şart olmadan ödemeleri gerçekleştirmektedir.
👉Yapı Kredi Emekli Promosyon Oranları
Yapı Kredi'ye emekli maaşını taşıyan ve ilk defa emekli maaşını Yapı Kredi'den alacakların hesaplarına maaş tutarına göre promosyon ödemeleri gönderilmektedir.