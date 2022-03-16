Hangi Rus oligarkın yatına nerede el konuldu? Servetleri 118 milyar doları buluyor
Rusya - Ukrayna savaşının ardından Batılı ülkeler Rus oligarklara bir bir yaptırım uygulamaya başlamıştı. Ultra zengin olan Rus oligarkların servetleri 118 milyar doları bulurken söz konusu isimlerin özellikle milyar dolarlık yatlarına tek tek el konuluyor. Hangi Rus oligarkın yatına nerede el konuldu?
Rus ekonomisini hedef alan yaptırımların yanı sıra Kremlin'e yakın çok sayıda milyarder de yaptırımların hedefi olurken, oligarkların Avrupa Birliği (AB), ABD ve İngiltere'deki mal varlıklarına da el konuluyor.
Batılı ülkelerin yaptırım uyguladığı isimler arasında İngiliz futbol takımı Chelsea FC ve Evraz şirketlerinin de sahibi olan Rus oligark Roman Abramoviç, Forbes dergisine göre yaklaşık 13 milyar dolar servetiyle dikkati çekiyor.
Servetini ağırlıklı olarak demir-çelik sektörüne yaptığı yatırımlardan elde eden Abramoviç, 2018'de İngiltere'nin "yatırım vizesi" vermemesi üzerine İsrail vatandaşlığı almıştı.
Yaptırım listesine giren ve tahmini 2,6 milyar dolar servete sahip olan Oleg Deripaska ise ağırlıklı olarak alüminyum ve enerji sektöründeki yatırımlarıyla tanınıyor.
Yaklaşık 16,6 milyar dolarlık servete sahip Alişer Usmanov da demir ve çelik sektöründeki yatırımlarının yanı sıra futbol ve teknoloji alanındaki yatırımlarıyla biliniyor.
Tahmini olarak 29,1 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zengin iş insanlarından Aleksey Mordaşov, gelirinin önemli bir kısmını çelik sektöründen kazanıyor.
Rus kömür ve gübre sektörünün öne çıkan ismi Andrey Melniçenko'nun serveti ise 16 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
KRİTİK İSİMLER DE YAPTIRIM LİSTESİNDE
Batılı ülkelerin yaptırımları, oligarkların yanı sıra Rusya'da önemli pozisyonlarda bulunan kritik isimleri de kapsıyor.
Putin'in yanı sıra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptırım listesine girdi.
Ülkenin en büyük petrol şirketi Rosneft'in Başkanı İgor Seçin ve dünyanın en büyük doğal gaz şirketlerinden Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Rus kamu şirketi Transneft'in Başkanı Nikolay Tokarev ve Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteft'in Başkanı Sergey Çemezov da yine yaptırım uygulanan önemli isimler arasında yer aldı.
Bu arada, Forbes'ta isimlerin net varlıklarına ilişkin rakamlar belli aralıklarla güncellendiği için değişiklik gösterebiliyor.
ABRAMOVİCH'İN MALLARINI KAÇIRMA TELAŞI!
MarineTraffic'in adlı sitenin verileri, Rus milyarder Roman Abramovich'e ait iki süperyatın mevcut rotalarında devam etmeleri halinde, sonunda Yunanistan ve İtalya'yı ayıran Akdeniz'in bir parçası olan İyonya Denizi'nde buluşacaklarını gösterdi.
Buna göre Abramovich'in 162 metrelik süperyatı Eclipse, dün Cezayir kıyılarının hemen dışındaydı ve Akdeniz'in doğusuna doğru yola çıktı. Veriler, ayrıca 700 milyon dolar değerindeki geminin 21 Şubat'ta Karayipler'deki St. Martin'den yola çıktığını ortaya koydu.