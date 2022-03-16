Hangi Rus oligarkın yatına nerede el konuldu? Servetleri 118 milyar doları buluyor

Yaptırım listesine giren ve tahmini 2,6 milyar dolar servete sahip olan Oleg Deripaska ise ağırlıklı olarak alüminyum ve enerji sektöründeki yatırımlarıyla tanınıyor.

Yaklaşık 16,6 milyar dolarlık servete sahip Alişer Usmanov da demir ve çelik sektöründeki yatırımlarının yanı sıra futbol ve teknoloji alanındaki yatırımlarıyla biliniyor.

Tahmini olarak 29,1 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zengin iş insanlarından Aleksey Mordaşov, gelirinin önemli bir kısmını çelik sektöründen kazanıyor.

Rus kömür ve gübre sektörünün öne çıkan ismi Andrey Melniçenko'nun serveti ise 16 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.