📣Yağ yüklü gemiler Türkiye'ye ulaştı! 💸Ayçiçek yağı fiyatları düşecek mi, indirim olacak mı? Güncel A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa ayçiçek yağı fiyatları...
Türkiye'ye yağ yüklü gemilerin gelmeye başlamasının ardından vatandaşlar fiyatlarda herhangi bir değişiklik olup olmayacağını merak etmeye başladı. Marketleri tek tek gezerek fiyat araştırması yapmak yerine internet üzerinden tüm bilgilere ulaşarak karşılaştırma yapmak isteyenler hangi markaların kaç litre ayçiçek yağlarının kaç liradan alıcı bulduğunu öğrenmek istiyor. Ayçiçek yağı fiyatları düşecek mi, indirim olacak mı? Güncel A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa ayçiçek yağı fiyatları haberimizde yer alıyor.
Vatandaşların gündeminde yoğun araştırılan konulardan biri ayçiçek yağı fiyatları oluyor ve yağ yüklü gemilerin Türkiye'ye ulaştığı haberlerinin ardından ücretlerde herhangi bir değişiklik söz konusu olacak mı merak ediliyor. Peki ayçiçek yağı fiyatları düşecek mi, indirim olacak mı? Temel gıda ihtiyaç ürünleri arasında yer alan yemeklerin vazgeçilmezi yağ satış ücretleri tüm illerden vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor, hangi markette ne kadardan ulaşılabileceğini öğrenmek istiyorlar. Güncel A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa ayçiçek yağı fiyatları haberimizde yer alıyor.
Rusya'nın Yisk Limanı'ndan çıkış yapan tonlarca ayçiçek yağı yüklü 'Glard 1' isimli gemi, saat 04.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na ulaştı.
Ayçiçeği yağı yüklü gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Rusya'dan Türkiye'ye gelen üçüncü ayçiçek yağı gemisi Mersin Limanı'na doğru devam ediyor. Geminin, 17 Mart'ta Mersin Limanı'nda olması bekleniyor.