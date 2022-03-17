📣Yağ yüklü gemiler Türkiye'ye ulaştı! 💸Ayçiçek yağı fiyatları düşecek mi, indirim olacak mı? Güncel A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa ayçiçek yağı fiyatları...

Vatandaşların gündeminde yoğun araştırılan konulardan biri ayçiçek yağı fiyatları oluyor ve yağ yüklü gemilerin Türkiye'ye ulaştığı haberlerinin ardından ücretlerde herhangi bir değişiklik söz konusu olacak mı merak ediliyor. Peki ayçiçek yağı fiyatları düşecek mi, indirim olacak mı? Temel gıda ihtiyaç ürünleri arasında yer alan yemeklerin vazgeçilmezi yağ satış ücretleri tüm illerden vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor, hangi markette ne kadardan ulaşılabileceğini öğrenmek istiyorlar. Güncel A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa ayçiçek yağı fiyatları haberimizde yer alıyor.