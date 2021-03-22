Ve artık netleşti! Şimdi tam sırası tek seferlik veriliyor! 1000 TL, gıda, erzak, yakacak yardımı...
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte gıda, erzak, yakacak, elektrik ve nakit para desteği oldukça önem kazanmış durumda. Devlet tarafından yapılan destek ödemeleri çok farklı kurumlar tarafından ödeniyor. Bu ödemelerin bazıları bakanlıklar üzerinden ödenirken bazı destekler ise bakanlıkların alt birimleri tarafından sağlanıyor. Vatandaşlara bu alanda destek sağlayan kurumların başında ise valilikler ile kaymakamlıklar geliyor. Genellikle kuru bakliyat, pirinç, makarna ve sıvı yağ gibi uzun süre kullanılabilecek besinler içeren gıda yardımları, tek seferliğe mahsus ya da düzenli olarak gerçekleştirilebiliyor.
Geliri olmayan, ihtiyaç sahibi olan vatandaşların faydalanabileceği çok sayıda kaymakamlık valilik yardımı bulunuyor. Bu yardımların bir kısmı doğrudan ailelere sağlanırken bazı destekler ise başvuru yapılması durumunda ödeniyor. Devlet kurumları çok sayıda alanda vatandaşlara karşılıksız, geri ödemesiz destek sağlamaya devam ediyor. Bu desteklere başvurular ise kış aylarında artıyor. Maddi durumu iyi olmayan aileler elektrik faturası, yakacak desteği, gıda yardımları hatta ev bakım onarım tadilat alanlarında destek alabiliyorlar.
GIDA YARDIMI EN SIK YAPILAN YARDIMLARDAN BİRİ
Sosyal yardımlaşma vakıflarının en çok sağladığı yardımlardan biri, gıda yardımı. Genellikle kuru bakliyat, pirinç, makarna ve sıvı yağ gibi uzun süre kullanılabilecek besinler içeren gıda yardımları, tek seferliğe mahsus ya da düzenli olarak gerçekleştirilebiliyor. Yaptığınız başvuruda ihtiyaç duyduğunuz yardımlar arasında gıda yardımı da varsa, yapılacak değerlendirmenin ardından uygun görüldüğü takdirde siz de tek seferlik ya da düzenli şekilde verilen yardımlardan faydalanabilirsiniz.
PARA YARDIMI DA TALEP EDEBİLİRSİNİZ
Gıda yardımı dışında, sosyal yardımlaşma vakıflarının aracılık ettiği diğer yardımlar arasında, para yardımı da yer alıyor. Örneğin; pandemi sosyal destek programıyla; işsiz olan, herhangi bir sigorta kaydı bulunmayan ve farklı bir yardım almayan kişilere 1.000 TL'lik maddi destek sağlanıyor. Bu yardıma e-Devlet üzerinden başvurabiliyorsunuz. Ancak hak kazanabilmeniz için yine yaşadığınız il ve ilçedeki sosyal yardımlaşma vakfının onayı gerekiyor. Pandemi sosyal destek programı da ihtiyaç durumunuza bağlı olarak tek seferlik veya tekrarlayan bir şekilde verilebiliyor.
ÖNCELİKLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFINA BAŞVURMALISINIZ
Devlet tarafından sunulan neredeyse tüm yardım türleri için ilk olarak yaşadığınız il ve ilçedeki sosyal yardımlaşma vakfına başvuruda bulunmanız gerekiyor. Önceki yıllarda yardım başvurunuzu vakıf adresine giderek yapabiliyordunuz. Ancak vakıfların çoğu pandemi sürecinde olduğumuz için online olarak internet üzerinden de yardım başvurularını kabul ediyor. Bunun için; isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, iletişim bilgisi ve yardım talebiniz için kısa bir açıklama belirtmeniz yeterli oluyor. Sonrasında yardım talebinizle ilgili sonuç, belirtmiş olduğunuz iletişim kanallarından size bildiriliyor.
106 TL'YE VARAN ELEKTRİK YARDIMI KİMLERE ÖDENİR?
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvuru açıklamasında elektrik yardımlarının, düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi hanelere ödendiği bildirildi. Yani elektrik yardımı alabilmek için vatandaşların Aile Bakanlığı'ndan sosyal yardım alıyor olmaları gerekiyor.