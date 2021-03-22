Başvurana PTT'den verilecek! Tek seferliğine 600 liraya kadar ödeniyor! İşte başvuru koşulları
Devlet tarafından vatandaşlara sunulan destekler için başvurular alınmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor. Koronavirüs pandemisi sürecinde devreye alınan ekonomik yardımlar devam ediyor. Ayrıca evvelki yardımlar da sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardım ödemeleri sürüyor ve müracaatlar alınmaya başlandı. Doğum desteği, gereksinim sahibi bireylere yönelik verilen yardım ödemelerinden birisi. Müracaat yapan vatandaşlara PTT üzerinden ödemeler yapılıyor. İşte başvuru koşulları...
Başvurana PTT'den verilecek! Tek seferliğine 600 liraya kadar ödeniyor. Doğum yardımı başvuru koşulları sık sık araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pek çok alanda destek ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Bu desteklerden birisi de doğum yardımı. Doğum yardımı için başvurular devam ediyor. Bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor. İşte başvuru koşulları hakkında merak edilenler
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.