Başvurana PTT'den verilecek! Tek seferliğine 600 liraya kadar ödeniyor! İşte başvuru koşulları

Devlet tarafından vatandaşlara sunulan destekler için başvurular alınmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor. Koronavirüs pandemisi sürecinde devreye alınan ekonomik yardımlar devam ediyor. Ayrıca evvelki yardımlar da sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardım ödemeleri sürüyor ve müracaatlar alınmaya başlandı. Doğum desteği, gereksinim sahibi bireylere yönelik verilen yardım ödemelerinden birisi. Müracaat yapan vatandaşlara PTT üzerinden ödemeler yapılıyor. İşte başvuru koşulları...

22.03.2021 09:53 - Son Güncelleme: 22.03.2021 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





