Günde 9 lira taksitle 8.000 TL kredi, hemen başvurup ATM’den anında çekiyorsunuz! Bankalardan büyük fırsat!
Günde 9 lira taksit ile 8 bin lira lüzum kredisi! Ülke genelinde yaşanan pandemi sürecinde binlerce şahıs kredi araştırması yaparken bankaların kredi detaylarını da merak ediyor ve her geçen gün daha sık inceliyorlar. Bankalar son yarıyıllarda faiz oranlarında farklılık yaptı. İşte bu noktada ING Bank güç günler yaşayan insanlar için çok avantajlı bir kredi kampanyası yaptığını açıkladı. İhtiyaç kredisi alabilmek için en önemli şart bankaya bir gelir göstermeniz. Banka, size borç vereceği için paranın kendisine geri döneceğinden emin olmak ister. Bu yüzden kredi kullanacak kişiden gelir belgesi talep eder.
Günde 9 lira taksit ile 8 bin lira ihtiyaç kredisi! Ülke genelinde yaşanan pandemi sürecinde binlerce kişi kredi araştırması yaparken bankaların kredi ayrıntılarını da merak ediyor ve her geçen gün daha sık araştırıyorlar. En uygun ihtiyaç kredisini bulabilmek için dikkat etmeniz gereken en önemli kriterlerden biri ihtiyaç kredisi faiz oranı. Alacağınız borcun geri ödemesinin ne kadar olacağını belirleyen faiz oranı bankadan bankaya değişiklik gösterir. İhtiyaç kredisi hesaplama işlemi yaparken, faiz oranı göz önünde bulundurularak hesaplama yapılır.
ING Bank kredisinin özellikleri
Kredinin vadesi 3 ila 36 ay aralığındadır
Kredinin dosya masrafı kredi tutarının binde 5'i kadar
Aylık faiz oranı % 1,44 ila % 2,39 aralığındadır.
Kredi kullanmak isteyen banka müşterileri başvurularını mobil bankacılık uygulamasından, internet şubesinden ya da bankanın resmi internet sitesinden yapabilirler.