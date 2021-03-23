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Günde 9 lira taksitle 8.000 TL kredi, hemen başvurup ATM’den anında çekiyorsunuz! Bankalardan büyük fırsat!

Günde 9 lira taksit ile 8 bin lira lüzum kredisi! Ülke genelinde yaşanan pandemi sürecinde binlerce şahıs kredi araştırması yaparken bankaların kredi detaylarını da merak ediyor ve her geçen gün daha sık inceliyorlar. Bankalar son yarıyıllarda faiz oranlarında farklılık yaptı. İşte bu noktada ING Bank güç günler yaşayan insanlar için çok avantajlı bir kredi kampanyası yaptığını açıkladı. İhtiyaç kredisi alabilmek için en önemli şart bankaya bir gelir göstermeniz. Banka, size borç vereceği için paranın kendisine geri döneceğinden emin olmak ister. Bu yüzden kredi kullanacak kişiden gelir belgesi talep eder.

23.03.2021 09:43 - Son Güncelleme: 23.03.2021 09:43
Günde 9 lira taksitle 8.000 TL kredi, hemen başvurup ATM’den anında çekiyorsunuz! Bankalardan büyük fırsat!

Günde 9 lira taksit ile 8 bin lira ihtiyaç kredisi! Ülke genelinde yaşanan pandemi sürecinde binlerce kişi kredi araştırması yaparken bankaların kredi ayrıntılarını da merak ediyor ve her geçen gün daha sık araştırıyorlar. En uygun ihtiyaç kredisini bulabilmek için dikkat etmeniz gereken en önemli kriterlerden biri ihtiyaç kredisi faiz oranı. Alacağınız borcun geri ödemesinin ne kadar olacağını belirleyen faiz oranı bankadan bankaya değişiklik gösterir. İhtiyaç kredisi hesaplama işlemi yaparken, faiz oranı göz önünde bulundurularak hesaplama yapılır.

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Günde 9 lira taksitle 8.000 TL kredi, hemen başvurup ATM’den anında çekiyorsunuz! Bankalardan büyük fırsat!

ING Bank faiz oranları

ING bankası müşterisi olun veya olmayın, Cepte Kredi ile yüzde 1.44'ten başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisine şubeye gitmeye gerek kalmadan istediğiniz zaman istediğiniz yerden başvuru yapabilirsiniz.

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Günde 9 lira taksitle 8.000 TL kredi, hemen başvurup ATM’den anında çekiyorsunuz! Bankalardan büyük fırsat!

Kredi çekme koşulları

Krediye başvuru yapacak kişi 18 yaşını doldurmuş olmalı
Bankanın belirlediği değerlendirme koşullarını sağlamış olmak.
Krediye başvuru yaparken geçerli bir kimlik belgesi gerekmektedir.

Günde 9 lira taksitle 8.000 TL kredi, hemen başvurup ATM’den anında çekiyorsunuz! Bankalardan büyük fırsat!

ING Bank kredisinin özellikleri

Kredinin vadesi 3 ila 36 ay aralığındadır
Kredinin dosya masrafı kredi tutarının binde 5'i kadar
Aylık faiz oranı % 1,44 ila % 2,39 aralığındadır.
Kredi kullanmak isteyen banka müşterileri başvurularını mobil bankacılık uygulamasından, internet şubesinden ya da bankanın resmi internet sitesinden yapabilirler.

Günde 9 lira taksitle 8.000 TL kredi, hemen başvurup ATM’den anında çekiyorsunuz! Bankalardan büyük fırsat!

Banka müşterisi olmayanlar ise kredileri onaylandıktan sonra gerekli evrakları kurye aracılığı ile tamamlayarak kredilerini alabilirler.

Söz konusu olan kredinin son başvuru tarihin 31 Mart 2021'dir

Kredide vade süresinin en az 90 gün olması koşulu da bulunmakta.