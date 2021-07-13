Ve artık netleşti! Hesaplara hemen yatıyor! Vatandaşlara bin 259 TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri yapılacak!

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamalara göre, zamlanan SED ödemeleri artık bin 259 TL olarak gerçekleştirilecek. Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede yaşayan ailelere verilen bir yardımdır. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ile yapılan ödemeler, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. SED başvurusu sırasında dilekçe, T.C kimlik numarası beyanı, gerekli olması halinde sağlık raporu ve öğrenci belgesi gereklidir.