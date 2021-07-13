Milyonlar araştırıyor! 4A, 4B, 4C SSK Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama robotu! Bu ay maaşım ne kadar?
SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama robotu emekli vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaklaşık 13 milyon emeklilerin 2021 Temmuz ayı maaşları hesaplara yatmaya başlıyor! Ne kadar maaş alacağını merak eden 4A, 4B, 4C emeklileri de emekli maaşı ne zaman yatacak sorusunun cevabını araştırıyor. Emeklilik maaş ödemesi için primin yatırıldığı miktar ve emekli olmak için ise prim günü ve ne zaman sigorta girişi yapıldığı büyük önem arz ediyor. Maaş hesaplamada en önemli kriterlerden birisi prime esas kazançtır. Peki; 4A, 4B, 4C SSK Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar!
Emekli vatandaşlar bu ay zamlı maaşlarına kavuşuyor. 2021 Temmuz ayı 4A, 4B, 4C SSK Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama robotu arama motorlarında sorgulanıyor. Milyonlarca emekli vatandaş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi maaşlarını erken olarak alabiliyor. 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş vatandaşlar, 4A, 4B, 4C emekli maaşı sorgulama işlemi yapabilecek. Emekli maaşı sorgulayabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifreniz yoksa şifreyi PTT üzerinden alabilirsiniz.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.
Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.
EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Emekli maaşı sorgulayabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifreniz yoksa şifreyi PTT üzerinden alabilirsiniz.
Daha sonra aram kısmına 4A emekli aylık bilgisi, 4B emekli aylık bilgisi ya da 4C yazarak kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Listede aylık bilgisi kısmına tıkladıktan sonra açılan sayfada aylık gelir bilginize detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de görüntüleyebilirsiniz.
4A EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Emekli maaşı hesaplama 4A yani eski ismiyle SSK için e-SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Bu sorgulamanın yapılabilmesi için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilmektedir;
https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet adresine giriş yapılması gerekmektedir.
Açılan sayfada girilmesi gereken bilgiler doldurulduktan sonra 'Sorgula' seçeneğine tıklanmalıdır.
Doldurulması gereken bilgiler;
C kimlik numarası
SSK sicil numarası
Baba adı
Nüfus il
Doğum tarihi
4B EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Yeni ismiyle 4B, eski ismiyle BAĞ-KUR olan sosyal güvenlik statüsü için emekli maaşı hesaplama işlemleri online olarak E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. 4B için ne kadar emekli maaşı alırım E-Devlet sorgulaması için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir;
Sorgulama ve hesaplama işlemi için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama adresine giriş yapmanız gerekmektedir.