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Evi olanlar dikkat! Emlak vergisinde dikkat çeken detay! Bu tarihlerde itiraz etmezseniz hakkınız yanar!

Ev, arsa, tarla ve dükkan gibi taşınmaz sahipleri emlak vergisi ödeme yükümlülüğünde. Ceza almak istemeyen emlak sahipleri belirtilen tarihlerde ödeme yapması gerekiyor. Ayın başından itibaren muhtarlıklara mülklerin yeni arsa değerleri asıldı. Konut olsun, işyeri olsun mülklerin arsa değerleri eğer fahiş oranda artmışsa ve itiraz da edilmezse artık gelecek dört yıl (2022, 2023, 2024 ve 2025) boyunca emlak vergisi hesabı için bir itiraz hakkı olamayacak. İşte detaylar…

13.07.2021 09:11 - Son Güncelleme: 13.07.2021 09:11
Evi olanlar dikkat! Emlak vergisinde dikkat çeken detay! Bu tarihlerde itiraz etmezseniz hakkınız yanar!

Beş-on yıl öncesine kadar herkesin bir şekilde muhtarlığa yolu düşerdi. İkametgâh belgesi, mahalle muhtarından alınırdı, nüfus kayıt örneği de muhtarlıklardan çıkartılabiliyordu. Şimdi bu belgeler ya nüfus müdürlüklerinden ya da daha kolayı e-devletten alınabiliyor. Dolayısıyla vatandaşların muhtarlıklara başvuru sayısı, o dönemlere göre ciddi oranda düştü.

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Evi olanlar dikkat! Emlak vergisinde dikkat çeken detay! Bu tarihlerde itiraz etmezseniz hakkınız yanar!

Ancak şu günlerde; bazı kişilerin belki daha önce hiç ziyaret etmedikleri muhtarlığı ziyaret etmesi kritik öneme sahip. Emlak vergisi ödeyen mülk sahiplerini kastediyorum.

Evi olanlar dikkat! Emlak vergisinde dikkat çeken detay! Bu tarihlerde itiraz etmezseniz hakkınız yanar!

Gelecek 4 yılda ödenecek emlak vergisinin hangi değerler üzerinden hesaplanacağı bu günlerde kesinleşiyor. Ayın başından itibaren muhtarlıklara mülklerin yeni arsa değerleri asıldı.

Evi olanlar dikkat! Emlak vergisinde dikkat çeken detay! Bu tarihlerde itiraz etmezseniz hakkınız yanar!

Konut olsun, işyeri olsun mülklerin arsa değerleri eğer fahiş oranda artmışsa ve itiraz da edilmezse artık gelecek dört yıl (2022, 2023, 2024 ve 2025) boyunca emlak vergisi hesabı için bir itiraz hakkı olamayacak.

Evi olanlar dikkat! Emlak vergisinde dikkat çeken detay! Bu tarihlerde itiraz etmezseniz hakkınız yanar!

EMLAK VERGİSİNE ETKİSİ
Konut olsun, işyeri olsun mülklerin emlak vergi değeri; arsa değeri ve inşaat maliyetinin toplamından oluşuyor. Arsa değerleri 4 yılda bir belirleniyor, inşaat metrekare maliyet değerleri de her yıl düzenli olarak yayımlanıyor.