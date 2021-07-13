Evi olanlar dikkat! Emlak vergisinde dikkat çeken detay! Bu tarihlerde itiraz etmezseniz hakkınız yanar!
Ev, arsa, tarla ve dükkan gibi taşınmaz sahipleri emlak vergisi ödeme yükümlülüğünde. Ceza almak istemeyen emlak sahipleri belirtilen tarihlerde ödeme yapması gerekiyor. Ayın başından itibaren muhtarlıklara mülklerin yeni arsa değerleri asıldı. Konut olsun, işyeri olsun mülklerin arsa değerleri eğer fahiş oranda artmışsa ve itiraz da edilmezse artık gelecek dört yıl (2022, 2023, 2024 ve 2025) boyunca emlak vergisi hesabı için bir itiraz hakkı olamayacak. İşte detaylar…
13.07.2021 09:11
- Son Güncelleme: 13.07.2021 09:11
Beş-on yıl öncesine kadar herkesin bir şekilde muhtarlığa yolu düşerdi. İkametgâh belgesi, mahalle muhtarından alınırdı, nüfus kayıt örneği de muhtarlıklardan çıkartılabiliyordu. Şimdi bu belgeler ya nüfus müdürlüklerinden ya da daha kolayı e-devletten alınabiliyor. Dolayısıyla vatandaşların muhtarlıklara başvuru sayısı, o dönemlere göre ciddi oranda düştü.