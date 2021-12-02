Ve açıklanmaya başlandı... Milyonlarca asgari ücretliye müjde! Yeni rakamlar geldi! İşte işçilerin ve işverenlerin istediği asgari ücret maaşı...

Asgari ücrette ilk rakamlar gelmeye başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1. toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarında işçi ve işveren tarafının istediği asgari ücret miktarını açıkladı. Peki işçi ne kadar maaş istiyor, işveren ne kadar? 2022 asgari ücret ne kadar olacak? İşte son dakika gelişmeler...