Vatandaşların dikkatine: 1084 TL tutarında karşılıksız ödeme veriliyor! Kimler alabilir? İşte başvuru şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan ve "65 yaş aylığı" ile "yaşlı aylığı" isimleri ile bilinen nakit ödeme hizmetinin güncel tutarı, 2022 asgari ücretin zamlanması ile birlikte yeniden hesaplanmıştır. Bakanlık 2021 yılında 828,21 TL olarak ödenen yaşlı aylığının güncel tutarını, 1.084,55 TL olarak duyurmuştur.