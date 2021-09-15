Vatandaşların ağzının suyu aktı! Yazıyı getirin! 36 taksitle hemen emekli olabilirsiniz! Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank'a giderek... .
Bankalar borcu kapatıyor ve emekli maaşı aynı bankaya yatıyor. Peş peşe açıklama yapıldı. Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank'a giderek... Milyonlarca vatandaşın başvurduğu yapılandırma amacıyla vakit 1 ay uzatıldı. Yapılandırma kapsamında devlete olan bütün vergi ve prim borçlarının faizleri silinirken ana paraya enflasyon farkı ekleniyor. Üstelik parayı kamu bankalarından alacakları kredi ile ödeyecekler. Kredinin kapsamına doğum ya da askerlik borçlanması ile emekli olabilecek kişiler de eklendi.
Başvuru zamanı bir ay uzatılan yapılandırma kapsamında toplu parası olmayanlar amacıyla emeklilik yolu da açıldı. Kamu bankalarından kredi alanlar emekli olabilecek. Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank'a giderek kredi çekecek. Bankalar borcu kapatıyor ve emekli maaşı aynı bankaya yatıyor.
Yapılandırma kapsamında SGK'ya borcu olduğu için emekli olamayan ya da toplu para bulamadığından borçlanma yapamayanlar için de imkan getirildi.
36 TAKSİTTE ÖDENECEK
Bu sigortalılar kamu bankalarından kredi çekerek borçlarını kapatabilecek ve taksitler yeni bağlanacak emekli maaşlarından kesilecek..
Üstelik parayı kamu bankalarından alacakları kredi ile ödeyecekler. Kredinin kapsamına doğum ya da askerlik borçlanması ile emekli olabilecek kişiler de eklendi.