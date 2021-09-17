Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Ağızlar sulandı! Fiyata yansıdı! 0 model ve 2. el araba fiyatları ne kadar oldu? 40.000 ve 53.000 TL indirim! Toyota Corolla, Fiat Egea Sedan, Volkswagen Golf...

Ağızlar sulandı! Fiyata yansıdı! 0 model ve 2. el araba fiyatları ne kadar oldu? 40.000 ve 53.000 TL indirim! Toyota Corolla, Fiat Egea Sedan, Volkswagen Golf...

40.000 ve 53.000 TL indirim! Ağızlar sulandı! Matrah güncellemesi ile eş güdümlü anahtar teslim fiyatı 320 bin TL'ye kadar olan otomobillerde 40 bin ile 53 bin TL arasında ucuzlama bekleniyor. Sıfır otomobil satışında Özel Tüketim Vergisi birtakım modellerde düşürülerek 2021 model vasıtalar 150 bin TL seviyesine geriledi. Markaların Eylül ayı kampanyalı fiyatlarını açıklamasının sonrasında satışlar da patladı. Peki 150 bin liraya alınacak sıfır otomobiller neler?

17.09.2021 12:13 - Son Güncelleme: 17.09.2021 12:13
Ağızlar sulandı! Fiyata yansıdı! 0 model ve 2. el araba fiyatları ne kadar oldu? 40.000 ve 53.000 TL indirim! Toyota Corolla, Fiat Egea Sedan, Volkswagen Golf...

1600 cc altı otomobiller ile hibrit modellerde ÖTV matrahı tekrar düzenlendi. 60 bin liraya varan indirim yolu açıldı. Pek çok aracın fiyatında yüzde 17'ye varan düşüş oldu. Toyota Corolla, Fiat Egea Sedan, Volkswagen Golf... İşte 0 model araba fiyatları... Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otomobiller amacıyla oranlara temel ÖTV matrahlarında farklılığa gidilirken, yüzde 45 ÖTV seviyesi amacıyla temel alınan matrah eşiği 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50 ÖTV seviyesi amacıyla temel alınan matrah eşiği 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarılmıştı. Matrah fiyatlarının çıkarılmasının sonrasında birtakım markalar fiyatları aşağıya çekerek 150 bin liraya kadar düşürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ağızlar sulandı! Fiyata yansıdı! 0 model ve 2. el araba fiyatları ne kadar oldu? 40.000 ve 53.000 TL indirim! Toyota Corolla, Fiat Egea Sedan, Volkswagen Golf...

Ancak, otomobil markalarının, ÖTV matrah değişikliğiyle birlikte indirimin tamamını satış fiyatlarına yansıtıp yansıtmayacağını göreceğiz.

Ağızlar sulandı! Fiyata yansıdı! 0 model ve 2. el araba fiyatları ne kadar oldu? 40.000 ve 53.000 TL indirim! Toyota Corolla, Fiat Egea Sedan, Volkswagen Golf...

Otomobilde son matrah değişikliği Ağustos 2020'de yapılmıştı. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan artışla pazarda yüzde 45-50'lik ÖTV diliminde otomobil kalmamış, giriş sınıfındaki otomobiller bile yüzde 80'lik ÖTV dilimine girmişti.

Ağızlar sulandı! Fiyata yansıdı! 0 model ve 2. el araba fiyatları ne kadar oldu? 40.000 ve 53.000 TL indirim! Toyota Corolla, Fiat Egea Sedan, Volkswagen Golf...

YERLİ MODELLERE YARAYACAK

Düzenleme en çok Türkiye'deki fabrikalarda üretilen otomobiller ile hibrit modellere yarayacak. Düzenleme sonrasında Adapazarı'nda üretilen Toyota modellerinde yaklaşık yüzde 17 indirim gerçekleşti..

Ağızlar sulandı! Fiyata yansıdı! 0 model ve 2. el araba fiyatları ne kadar oldu? 40.000 ve 53.000 TL indirim! Toyota Corolla, Fiat Egea Sedan, Volkswagen Golf...

Corolla 1.5 Dream modelinin satış fiyatı 288 bin 950'den 241 bin 50 TL'ye indi. Corolla 1.8 Hybrid'in fiyatı 345 bin 800 TL'den 288 bin 550 TL'ye geriledi.

SON DAKİKA