Ağızlar sulandı! Fiyata yansıdı! 0 model ve 2. el araba fiyatları ne kadar oldu? 40.000 ve 53.000 TL indirim! Toyota Corolla, Fiat Egea Sedan, Volkswagen Golf...

1600 cc altı otomobiller ile hibrit modellerde ÖTV matrahı tekrar düzenlendi. 60 bin liraya varan indirim yolu açıldı. Pek çok aracın fiyatında yüzde 17'ye varan düşüş oldu. Toyota Corolla, Fiat Egea Sedan, Volkswagen Golf... İşte 0 model araba fiyatları... Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otomobiller amacıyla oranlara temel ÖTV matrahlarında farklılığa gidilirken, yüzde 45 ÖTV seviyesi amacıyla temel alınan matrah eşiği 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50 ÖTV seviyesi amacıyla temel alınan matrah eşiği 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarılmıştı. Matrah fiyatlarının çıkarılmasının sonrasında birtakım markalar fiyatları aşağıya çekerek 150 bin liraya kadar düşürdü.