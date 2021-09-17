Maaş desteği de var! Ayda 827 lira... Hanedeki kişi sayına göre gıda, yakacak, eğitim yardımları!

Tek tek açıklama yapıldı! Maaş desteği de var! Ayda 827 lira... Sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 61'ini kadınlar oluşturuyor. Gıda, yakacak, eğitim yardımlarından kadınlar da yararlanıyor. Sosyal yardımlar, gereksinim sahibi vatandaşlara uygulama çeşitlerine göre tahsis edilmektedir. Gıda, barınma, yakacak gibi esas gereksinimleri da içine alan bu yardımlar, çoğu uygulama türünde verilmektedir. İşte, sosyal yardımlar ile ilgili birtakım bulgular... Kadınların 65 yaş aylığını alabilmeleri için sosyal güvencesi (maaş, nafaka gibi) olmamalı. Ayrıca hanedeki kişi başına gelir de 852 liranın altında bulunmalı.