Vatandaşlar altını ve doları bırakarak ona koşuyor! Artık o da bir yatırım aracı oldu! Alan kar üstüne kar ediyor
Enflasyona karşı elindeki parayı değerlendirmek isteyenlerin otomobillere yönelmeye başladığı belirtiliyor. Uzmanlara göre, otomobiller artık gözde yatırım araçları haline gelmekte ve önceki dönemlerde pek tercih edilmeyen bir yatırım aracı olarak değerlendirilmemektedir.
06.06.2023 12:37 - Son Güncelleme: 06.06.2023 12:37
Bu nedenle piyasada artık 500 bin TL'nin altında bir araç bulunmadığı ifade ediliyor. Fiat Egea'nın en düşük donanımlı modelinin 549.900 TL'ye, Renault Clio Joy ve Hyundai i20 Jump modellerinin ise 609.000 TL'ye satıldığı belirtiliyor.
Ocak 2022'den Nisan 2023'e kadar geçen süre içinde ikinci el otomobillerin neredeyse iki kat değerlendiği belirtiliyor. İkinci el araç alıcılarının döviz ve altın tercih eden kişilere kıyasla daha fazla kazanç elde ettiğine dikkat çekiyor.