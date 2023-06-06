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Vatandaşlar altını ve doları bırakarak ona koşuyor! Artık o da bir yatırım aracı oldu! Alan kar üstüne kar ediyor

Enflasyona karşı elindeki parayı değerlendirmek isteyenlerin otomobillere yönelmeye başladığı belirtiliyor. Uzmanlara göre, otomobiller artık gözde yatırım araçları haline gelmekte ve önceki dönemlerde pek tercih edilmeyen bir yatırım aracı olarak değerlendirilmemektedir.

06.06.2023 12:37 - Son Güncelleme: 06.06.2023 12:37
Vatandaşlar altını ve doları bırakarak ona koşuyor! Artık o da bir yatırım aracı oldu! Alan kar üstüne kar ediyor

Otomobil fiyatlarındaki artış, seçimlerin ardından daha da hız kazanmış durumda. Haziran ayından itibaren sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 8'e varan zamlar yapıldığı bildiriliyor.

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Vatandaşlar altını ve doları bırakarak ona koşuyor! Artık o da bir yatırım aracı oldu! Alan kar üstüne kar ediyor

Bu nedenle piyasada artık 500 bin TL'nin altında bir araç bulunmadığı ifade ediliyor. Fiat Egea'nın en düşük donanımlı modelinin 549.900 TL'ye, Renault Clio Joy ve Hyundai i20 Jump modellerinin ise 609.000 TL'ye satıldığı belirtiliyor.

Vatandaşlar altını ve doları bırakarak ona koşuyor! Artık o da bir yatırım aracı oldu! Alan kar üstüne kar ediyor

Sıfır otomobil fiyatlarındaki bu yükseliş, insanları ikinci el otomobillere yönlendirmiş durumda. Ancak ikinci el otomobil fiyatlarında da artış trendinin devam ettiği ifade ediliyor.

Vatandaşlar altını ve doları bırakarak ona koşuyor! Artık o da bir yatırım aracı oldu! Alan kar üstüne kar ediyor

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 15 ile 20 arasında bir fiyat artışı yaşandığı ve yeni zamların beklendiği belirtiliyor. Sektör temsilcileri tüketicilerin ikinci el araçlara yönlendiğini vurgulamıştır.

Vatandaşlar altını ve doları bırakarak ona koşuyor! Artık o da bir yatırım aracı oldu! Alan kar üstüne kar ediyor

Ocak 2022'den Nisan 2023'e kadar geçen süre içinde ikinci el otomobillerin neredeyse iki kat değerlendiği belirtiliyor. İkinci el araç alıcılarının döviz ve altın tercih eden kişilere kıyasla daha fazla kazanç elde ettiğine dikkat çekiyor.

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