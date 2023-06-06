Vatandaşlar altını ve doları bırakarak ona koşuyor! Artık o da bir yatırım aracı oldu! Alan kar üstüne kar ediyor

Bu nedenle piyasada artık 500 bin TL'nin altında bir araç bulunmadığı ifade ediliyor. Fiat Egea'nın en düşük donanımlı modelinin 549.900 TL'ye, Renault Clio Joy ve Hyundai i20 Jump modellerinin ise 609.000 TL'ye satıldığı belirtiliyor.