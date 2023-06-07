Öğrencilere bayram harçlığı! 1, 2, 3, 4, 5, 6. sınıf öğrencilerine 1000 TL ödeme müjdesi!

Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda ödeme yapılacak. Kurban Bayramı'nın yaklaşamasıyla ''Öğrenciye bayram harçlığı var mı, verilecek mi, ne zaman? 1000 TL Öğrencilere bayram harçlığı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti cephesinin 2023 seçim vaatleri arasında yer almıştı. Tutarının 1000 TL olacağı öngörülüyor. Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran'da başlayıp 1 Temmuz'da bitecek. İşte detaylar...