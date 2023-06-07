2000-2005-2008 sonrası SSK, Bağkur'luların maaş farkı ortadan kalkacak! Ortalama prim, gün kazançları... EMEKLİYE İNTİBAK FORMÜLÜ!
Sosyal güvenlik alanında önemli değişiklikler için heyecanlı bir süreç başlıyor. Yeni seçimlerin ardından, sosyal güvenlik sisteminde iyileştirmeler ve düzenlemeler yapmak amacıyla çalışmalara başlandı. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi, emeklilik süreçlerinin daha adil ve etkili bir şekilde yönetilmesi, işsizlik sigortasının kapsamının genişletilmesi gibi konularda önemli adımlar atılacak. Sosyal güvenlik sisteminin herkes için daha güçlü, sürdürülebilir ve adaletli hale gelmesi hedefleniyor.
07.06.2023 12:56 - Son Güncelleme: 07.06.2023 12:56