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Haberler Ekonomi 2000-2005-2008 sonrası SSK, Bağkur'luların maaş farkı ortadan kalkacak! Ortalama prim, gün kazançları... EMEKLİYE İNTİBAK FORMÜLÜ!

2000-2005-2008 sonrası SSK, Bağkur'luların maaş farkı ortadan kalkacak! Ortalama prim, gün kazançları... EMEKLİYE İNTİBAK FORMÜLÜ!

Sosyal güvenlik alanında önemli değişiklikler için heyecanlı bir süreç başlıyor. Yeni seçimlerin ardından, sosyal güvenlik sisteminde iyileştirmeler ve düzenlemeler yapmak amacıyla çalışmalara başlandı. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi, emeklilik süreçlerinin daha adil ve etkili bir şekilde yönetilmesi, işsizlik sigortasının kapsamının genişletilmesi gibi konularda önemli adımlar atılacak. Sosyal güvenlik sisteminin herkes için daha güçlü, sürdürülebilir ve adaletli hale gelmesi hedefleniyor.

takvim.com.tr
Çığıl Ön Yener
07.06.2023 12:56 - Son Güncelleme: 07.06.2023 12:56
2000-2005-2008 sonrası SSK, Bağkur’luların maaş farkı ortadan kalkacak! Ortalama prim, gün kazançları... EMEKLİYE İNTİBAK FORMÜLÜ!

EYT'liler de dahil tüm emeklilerin Temmuz zammına eklenecek refah payı merak edilirken, atılacak adımlara intibak düzenlemesinin de eklenmesi bekleniyor... İşte detayları...

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2000-2005-2008 sonrası SSK, Bağkur’luların maaş farkı ortadan kalkacak! Ortalama prim, gün kazançları... EMEKLİYE İNTİBAK FORMÜLÜ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koltuğuna oturan Vedat Işıkhan'ı yoğun bir gündem bekliyor. Önümüzdeki dönemde emeklilikle ilgili pek çok reform hayata geçirilecek.

2000-2005-2008 sonrası SSK, Bağkur’luların maaş farkı ortadan kalkacak! Ortalama prim, gün kazançları... EMEKLİYE İNTİBAK FORMÜLÜ!

Bu kapsamda kadınlara yaş ve prim desteği sağlanırken, küçük esnaf ve çiftçilerin prim yükünü düşürecek adımlar atılacak.

2000-2005-2008 sonrası SSK, Bağkur’luların maaş farkı ortadan kalkacak! Ortalama prim, gün kazançları... EMEKLİYE İNTİBAK FORMÜLÜ!

Ayrıca emeklilerin Temmuz zammı ek iyileştirmelerle artırılacak.

2000-2005-2008 sonrası SSK, Bağkur’luların maaş farkı ortadan kalkacak! Ortalama prim, gün kazançları... EMEKLİYE İNTİBAK FORMÜLÜ!

EYT'lilerle birlikte sayıları 16 milyona yaklaşan emeklilerin Temmuz zammına refah payı ilave edilirken, bayram ikramiyelerinde de artış gündemde.

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