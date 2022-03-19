Vatandaş ona koşuyor! Prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini dolduranları hemen emekli edecek! EYT olmasa da olur!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden emeklilik hakkı elde etmek için SSK, Bağ Kur veya Emekli Sandığı kapsamında belirlenen emeklilik şartlarının sağlanması gerekiyor. Yaş, sigortalılık süresi ve prim ise üç temel şart olarak belirlenmiştir. Tüm şartları sağlamasına rağmen prim borçları nedeniyle emekli olamayanlar ise Denizbank desteği ile emekliliğe hak kazanabiliyor.