Vatandaş ona koşuyor! Prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini dolduranları hemen emekli edecek! EYT olmasa da olur!
Türkiye'de 2022 yılı emeklilikle ilgili büyük değişimlerin yaşandığı bir yıl olmaya devam ediyor. Bir yandan 3600 ek göstergede yapılan çalışmalarda sona gelinmesiyle emekli maaş ve ikramiyelerine artış görülmesi dikkat çekerken, diğer yandan EYT'lilerin meseleleri de gündemde yer almaya devam ediyor. Emeklilikle ilgili kamuoyu gündeminde yer eden bir diğer tartışma ise SGK prim borçlarını ödeyemedikleri için emekli olamayanları kapsıyor. Denizbank ise bu kişiler için özel kredi fırsatını duyurdu! Emekli olmak isteyenlere kredi verilecek! İşte SGK prim borçlarını ödeyerek emekli olmanın yolu
19.03.2022 11:05 - Son Güncelleme: 19.03.2022 11:05
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden emeklilik hakkı elde etmek için SSK, Bağ Kur veya Emekli Sandığı kapsamında belirlenen emeklilik şartlarının sağlanması gerekiyor. Yaş, sigortalılık süresi ve prim ise üç temel şart olarak belirlenmiştir. Tüm şartları sağlamasına rağmen prim borçları nedeniyle emekli olamayanlar ise Denizbank desteği ile emekliliğe hak kazanabiliyor.
👉Geri Ödemelere 3 Ay Sonra Yapılacak!
Denizbank tarafından emekli olmak isteyenlere özel sağlanan kredi kapsamında 3 ay erteleme seçenekleri uygulanmaktadır.