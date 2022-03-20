Sıfır faiz ve 0.99 oranlarıyla binlerce lira alabilirsiniz! Anında hesaba yatıyor! Bankaların gizli kalmış ilaç gibi gelen kredileri!
Nakit ihtiyaçlarının çözümü için bankalardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Faizsiz 5 bin liraya kadar kredi seçenekleri ve 10 bin TL'ye kadar yüzde 0,99 faiz oranları ile kredi fırsatlarını duyuran birçok banka, 2022 yılında nakde sıkışan birçok kişiye çare olmaya devam ediyor. Üstelik dijital kanallar üzerinden kolayca başvuru yapacak herkesin rahatlıkla kredi kullanması sağlanacak.
ING Bank ve Akbank nakit ihtiyacı çekenlere %0,99 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi desteği veriyor. Nakit ihtiyaçları her geçen gün artan vatandaşların rahatlıkla tercih edebilecekleri krediler, düşük faiz ve masrafsız avantajlarıyla kullanılabilecek. Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından yeni müşterilerine özel duyurulan kredi fırsatları büyük ilgi görmeye devam ediyor. Kampanya süresi dolmadan başvurularını yapanlara özel faiz oranları ile ihtiyaç kredileri sunulacak. Peki, en uygun ihtiyaç kredisi hangi bankada? İşte yüzde 0,99 faizli kredi fırsatları
ING Bank ayrıca yüzde 0 faiz oranları ile ilgili kampanya kapsamında 5.000 TL kredi desteği de sunuyor. ING Bank'a başvuracak kişilerin 5.000 TL'ye kadar faizsiz olarak ihtiyaç kredisinden yararlanması sağlanacak.