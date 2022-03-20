Sıfır faiz ve 0.99 oranlarıyla binlerce lira alabilirsiniz! Anında hesaba yatıyor! Bankaların gizli kalmış ilaç gibi gelen kredileri!

ING Bank ve Akbank nakit ihtiyacı çekenlere %0,99 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi desteği veriyor. Nakit ihtiyaçları her geçen gün artan vatandaşların rahatlıkla tercih edebilecekleri krediler, düşük faiz ve masrafsız avantajlarıyla kullanılabilecek. Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından yeni müşterilerine özel duyurulan kredi fırsatları büyük ilgi görmeye devam ediyor. Kampanya süresi dolmadan başvurularını yapanlara özel faiz oranları ile ihtiyaç kredileri sunulacak. Peki, en uygun ihtiyaç kredisi hangi bankada? İşte yüzde 0,99 faizli kredi fırsatları