50 bin TL taşıt kredisi için Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın istedikleri aylık taksitler belli oldu! Herkes araba alacak!
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank sıfır km araçların yanı sıra ikinci el taşıtlar için de uygun finansman sağlıyor. İkinci el fiyatlarından da son dönemde artan talep sonrasında görülen yüksek fiyatlar otomobil almak isteyen birçok kişinin uygun finansman seçeneklerini araştırmaya başlamasına neden oldu. Kamu bankaları ise cazip oranları ile dikkat çekiyor.
Kamu bankalarından ikinci el taşıtlar için de uygun oranlarla kredi veriliyor! BDDK düzenlemesi ile değişen limitler sayesinde vatandaşların rahatça araç sahibi olmasını sağlamayı hedefleyen üç kamu bankasından ikinci el araç almak isteyenlere cazip teklifler sunuluyor. Uygun faiz oranlarının yanı sıra avantajlı geri ödeme seçeneklerine de yer veren bankalar, cazip geri ödeme fırsatları ile araç sahibi olmak isteyenlere destek verecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından avantajlı oranların duyurulması ile otomobil sahibi olmak isteyen birçok kişi bankalara akın etti! İşte detaylar.
👉Ziraat Bankası İkinci El Taşıt Kredisi
Ziraat Bankası ikinci el araç almak isteyenlere uygun oranlarla kredi desteği sağlıyor. BDDK tarafından değeri 400 bin TL'ye kadar olan araçlar için %70'ine kadar kredi kullandırma avantajı ve 48 ay vade seçeneklerinin sunulmasının ardından gelen düzenleme birçok kişiyi memnun etti.
👉Halkbank 2. El Taşıt Kredisi
Halkbank Yeşil Işık Taşıt Kredisi ile ikinci el taşıt kredisi kullanmak isteyenler 7 yaşına kadar olan tüm marka ve model araçları kredi ile rahatça satın alabilecekler.