50 bin TL taşıt kredisi için Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın istedikleri aylık taksitler belli oldu! Herkes araba alacak!

Kamu bankalarından ikinci el taşıtlar için de uygun oranlarla kredi veriliyor! BDDK düzenlemesi ile değişen limitler sayesinde vatandaşların rahatça araç sahibi olmasını sağlamayı hedefleyen üç kamu bankasından ikinci el araç almak isteyenlere cazip teklifler sunuluyor. Uygun faiz oranlarının yanı sıra avantajlı geri ödeme seçeneklerine de yer veren bankalar, cazip geri ödeme fırsatları ile araç sahibi olmak isteyenlere destek verecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından avantajlı oranların duyurulması ile otomobil sahibi olmak isteyen birçok kişi bankalara akın etti! İşte detaylar.