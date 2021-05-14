Vatandaş mest oldu! Erken emekli olmak için yeni formül belli oldu! Emeklilik hayali kuran milyonlar için yeni müjdesi!

Peş peşe açıklandı. Emeklilik hayali kuran milyonlar için yeni müjdesi! Ülkemizde çalışma yaşamına devam eden tüm vatandaşlar bir an evvel emekli olmak için hayal kuruyor ve ne zaman emekli olabilecekleri merak ederek araştırmaya devam ediyor. Emeklilik yaş hesabında vatandaşların ne zaman emekli olacaklarını etkileyen en önemli faktör ilk SGK prim ödemesi yapılan tarih. Sosyal Güvenlik Kanununda yapılan düzenlemeler ile çalışanların işe başlama tarihlerine göre emekli olabilecek koşullar belirleniyor. SGK'nın düzenlemelerine göre emeklilik yaşını etkileyen en önemli faktör işe başlama tarihi.

14.05.2021 15:02 - Son Güncelleme: 14.05.2021 15:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





