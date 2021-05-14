Vatandaş mest oldu! Erken emekli olmak için yeni formül belli oldu! Emeklilik hayali kuran milyonlar için yeni müjdesi!
Peş peşe açıklandı. Emeklilik hayali kuran milyonlar için yeni müjdesi! Ülkemizde çalışma yaşamına devam eden tüm vatandaşlar bir an evvel emekli olmak için hayal kuruyor ve ne zaman emekli olabilecekleri merak ederek araştırmaya devam ediyor. Emeklilik yaş hesabında vatandaşların ne zaman emekli olacaklarını etkileyen en önemli faktör ilk SGK prim ödemesi yapılan tarih. Sosyal Güvenlik Kanununda yapılan düzenlemeler ile çalışanların işe başlama tarihlerine göre emekli olabilecek koşullar belirleniyor. SGK'nın düzenlemelerine göre emeklilik yaşını etkileyen en önemli faktör işe başlama tarihi.
Erken emekli olmak için hayal kuran vatandaşlar için yeni formül ortaya çıktı. Vatandaşlar belirlenen yaş, sigortalı çalışma süresi ve prim gün ödemelerini yerine getirerek emeklilik hakkı elde edebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK emeklilik yaşı uygulamasında ek avantajlar sunuyor. Çalışan kadınlar için doğum borçlanması, çalışan erkekler için ise askerlik borçlanması. Söz konusu ek hamleler ile kadın ve erkek sigortalılar erken emeklilik hakkı elde edebiliyorlar. Çalışanların erken emeklilik için uygulayabileceği o formüller.