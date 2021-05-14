Tek tıkla ev sahibi olun! Vakıfbank 100.000 TL konut kredisi aylık sadece 1.665 TL! 1,32 faiz fırsatı da cabası!

Mayıs 2021 konut kredisi faizinde bankalar en uygun teklifler geliyor. Konut almak isteyenler sıklıkla bankaların hesaplama araçları üzerinden konut kredisi faiz oranlarını hesaplıyor ve ona göre planlar yapıyor. Bu bağlamda çoğu kişi de en uygun faizi veren bankaya başvuru yapıyor. Bu noktada, konut alımında ek bir destek isteyenlere Vakıfbank'tan muhteşem haber geldi. Vakıfbank uygun faiz oranıyla ev alacaklara destek olmaya devam ediyor. İşte Vakıfbank konut kredisi kampanya detayları!