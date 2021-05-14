Tek tıkla ev sahibi olun! Vakıfbank 100.000 TL konut kredisi aylık sadece 1.665 TL! 1,32 faiz fırsatı da cabası!
100.000 TL konut kredisi aylık 1.665 TL taksit fırsatıyla Vakıfbank'tan! Mayıs 2021 konut kredisi faizinde bankalar en uygun teklifler geliyor. Konut almak isteyenler sıklıkla bankaların hesaplama araçları üzerinden konut kredisi faiz oranlarını hesaplıyor ve ona göre planlar yapıyor. Bu bağlamda çoğu kişi de en uygun faizi veren bankaya başvuru yapıyor. Bu noktada, konut alımında ek bir destek isteyenlere Vakıfbank'tan muhteşem haber geldi. Vakıfbank uygun faiz oranıyla ev alacaklara destek olmaya devam ediyor. İşte Vakıfbank konut kredisi kampanya detayları!
Mayıs 2021 konut kredisi faizinde bankalar en uygun teklifler geliyor. Konut almak isteyenler sıklıkla bankaların hesaplama araçları üzerinden konut kredisi faiz oranlarını hesaplıyor ve ona göre planlar yapıyor. Bu bağlamda çoğu kişi de en uygun faizi veren bankaya başvuru yapıyor. Bu noktada, konut alımında ek bir destek isteyenlere Vakıfbank'tan muhteşem haber geldi. Vakıfbank uygun faiz oranıyla ev alacaklara destek olmaya devam ediyor. İşte Vakıfbank konut kredisi kampanya detayları!
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU
Vakıfbank Konut Kredisi Kullanma Şartları
18 yaşını doldurmuş olmanız
Kredi çalışmalarınızın genel olarak düzgün olması
Gelirinizi resmi olarak kayıtlandırabiliyor olmanız
Evliyseniz eş rızanızı yazılı olarak bankaya vermeniz
Alacağınız konutun tapuda "mesken" olarak geçmesi
Konutun yapı kullanma izin belgesi (iskanı) alınmış olması
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURU EVRAKLARI
Nüfus cüzdanı
İkamet belgesi veya fatura
Tapu fotokopisi
Gelir Belgesi:
Memurlar: Maaş bordrosu
Özel Sektör Çalışanları: Maaş bordrosu ve şirket imza sirküleri
Emekliler: Emekli aylık dökümü
Şirket Ortakları: Güncel vergi levhası, bilanço, gelir tablosu, imza sirküleri ve oda kayıt belgesi
Çiftçiler: Çiftçilik belgesi, arazi tapu fotokopileri
Gayrimenkul Kira Geliri Olanlar: Tapu belgesi, ilgili kira kontratı
100.000 TL 120 AY VADELİ KONUT KREDİSİ HESAPLAMA!
Vakıfbank 100.000 TL konut kredisi kullanmak isteyen müşterilere banka tarafından aylık yüzde 1,32 kredi faizi uygulanıyor. 120 ay vadeli konut kredisi kapsamında 100.000 TL konut kredisi kullanan müşteriler bankaya her ay 1.665 TL konut kredisi taksiti ödeyecekler.