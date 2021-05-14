Küçücük bir atölyede başlamıştı! Şimdi 65 ülkeden sipariş yağıyor

Antalya'da 30 yıl önce küçük bir atölyede üretime başlayan bir firma, şimdi 300'den fazla çalışanıyla 65 ülkeye ihracat yapan bir şirkete dönüştü. Türk mühendisi ve Türk insanının başarısına en güzel örneklerden biri olan firmanın yetkilisi, "Yaptığımız işlerle o kadar çok tecrübe sahibi olduk ki, ülkeler için önemli projelere imza attık. Bunu da tamamen Türk mühendisi ve Türk işçisinin emeğiyle başardık" dedi.

14.05.2021 16:01 - Son Güncelleme: 14.05.2021 16:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





