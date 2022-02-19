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Haberler Ekonomi Vatandaş havalara uçtu! Faiz ödemeden aylık 1.763,40 TL taksitle kendi evinizi alın! Sıfır veya ikinci el konutlarda geçerlidir

Vatandaş havalara uçtu! Faiz ödemeden aylık 1.763,40 TL taksitle kendi evinizi alın! Sıfır veya ikinci el konutlarda geçerlidir

Kamu katılım bankaları tarafından faizsiz olarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara konut kredisi verilecek. 2022 yılında da vatandaşların düşük kâr oranları ile faizsiz kredi seçeneklerinden yararlanmasını sağlayan katılım bankaları, uygun geri ödeme seçenekleri sayesinde de kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenlere destek sunuyor. Ayrıca anlaşmalı konut projeleri üzerinden daha uygun oranlarla finansman desteği sağlanması da mümkündür. Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım üzerinden verilen kredilerin geri ödeme planlarının da vatandaşların bütçesine göre yapılması sağlanıyor. Peki konut kredilerinde hangi avantajlar var? İşte detaylar

takvim.com.tr
19.02.2022 09:43 - Son Güncelleme: 19.02.2022 09:43
Vatandaş havalara uçtu! Faiz ödemeden aylık 1.763,40 TL taksitle kendi evinizi alın! Sıfır veya ikinci el konutlarda geçerlidir

Gayrimenkul sektöründe özellikle pandemi dönemi sonrasında görülmeye başlayan yüksek fiyatlar vatandaşların ev sahibi olmasının önünde ciddi bir engel oluşturmaya devam ediyor. Bankaların konut kredisi faizlerinin de yükselmesi ise faizsiz finansman arayışlarını teşvik etti. Katılım bankaları bu alanda destek sunmaya devam ediyor…

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Vatandaş havalara uçtu! Faiz ödemeden aylık 1.763,40 TL taksitle kendi evinizi alın! Sıfır veya ikinci el konutlarda geçerlidir

Ziraat Katılım Konut Finansmanı

Ziraat Katılım Bankası faizsiz konut finansmanı kapsamında en uygun oranları sağlayan bankalar arasında yer almaya devam ediyor.

Vatandaş havalara uçtu! Faiz ödemeden aylık 1.763,40 TL taksitle kendi evinizi alın! Sıfır veya ikinci el konutlarda geçerlidir

Konut sahibi olmak isteyenlere özel uzun vadeli ve konut üzerinden tesis edilecek ipotek karşılığında sunulan finansman, uzun vade ve düşük taksit seçenekleri sayesinde vatandaşların dilediği evi kira öder gibi satın almasını sağlamaktadır.

Vatandaş havalara uçtu! Faiz ödemeden aylık 1.763,40 TL taksitle kendi evinizi alın! Sıfır veya ikinci el konutlarda geçerlidir

Kâr oranlarının da vatandaşların cebine uygun olarak düzenlendiği konut finansmanı, faizsiz bir şekilde rahatça kendi evinde oturmak isteyenlere destek olacak.

Vatandaş havalara uçtu! Faiz ödemeden aylık 1.763,40 TL taksitle kendi evinizi alın! Sıfır veya ikinci el konutlarda geçerlidir

120 ay vade seçeneği ve %1,45'ten başlayan kâr oranları ile vatandaşlar kira öder gibi faizsiz olarak konut kredisi kullanabilecekler. Aylık 1.763,40 TL taksit oranları ile hesaplanan 100 bin TL kredi için ortalama bir kira bedelinden de düşük taksitlerle vatandaşların ev sahibi olmaları sağlanacak.

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