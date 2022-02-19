Vatandaş havalara uçtu! Faiz ödemeden aylık 1.763,40 TL taksitle kendi evinizi alın! Sıfır veya ikinci el konutlarda geçerlidir

120 ay vade seçeneği ve %1,45'ten başlayan kâr oranları ile vatandaşlar kira öder gibi faizsiz olarak konut kredisi kullanabilecekler. Aylık 1.763,40 TL taksit oranları ile hesaplanan 100 bin TL kredi için ortalama bir kira bedelinden de düşük taksitlerle vatandaşların ev sahibi olmaları sağlanacak.