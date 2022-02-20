Son dakika banka mevduat faizleri uçuşa geçti! İşte faiz kazanç tablosu! 50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?

Birçok banka tarafından %20 ve üzerinde verilen mevduat faizlerinin şuan için ortalama %18 – 19 bandına kadar gerilediği görülüyor. Birikimlerini en yüksek hoş geldin faizi ile değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise düşen oranlardan memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

