Son dakika banka mevduat faizleri uçuşa geçti! İşte faiz kazanç tablosu! 50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?
Kur korumalı TL mevduat düzeneğinin uygulanmaya başlamasının sonrasında bir süredir 32 günlük vadeli mevduat hesapları amacıyla de yüksek faiz veren bankalar, faiz oranlarını tekrardan geriye çekmeye başladı. Öte yandan Kur korumalı TL mevduat düzeneğinin kapsamının genişletilmesine yönelik yeni bir tebliğ yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanmasının sonrasında yürürlüğe giren tebliğ kapsamında, yurt dışına yerleşen kişilerin sermayedarı oldukları şirketlerin kur korumalı mevduat hesaplarından yararlanması sağlandı. Peki bankaların güncel 32 günlük en yüksek mevduat faizleri ne kadar? İşte ayrıntılar
Kur Korumalı Mevduat Sistemi
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) doğrultusundan yayımlanan yeni bir karar ile Resmi Gazete'de duyurulan tebliğ ilgi çekti. Yurt Dışında Yaşayan Yerleşik Vatandaşların Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ kapsamında farklılık yapıldığını gösteren karar gündem oldu.
Söz hususu tebliğ ile oluşturulan farklılık kapsamında, vatan dışındaki Türk vatantaşların sermayedarı oldukları şirketlerin de kur korumalı mevduat sistemine dahil olabileceği aktarıldı.
Yurt dışındaki vatandaşların da kur korumalı mevduat sistemine dahil edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, tebliğde söz edilen vatandaşların talep etmeleri halinde, sermayedarı oldukları şirketler üzerinden dolar, euro ya da İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdilat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarındaki bakiyelerin dönüşüm kuru üzerinden YUVAM ile TL'ye dönüştürülmesi sağlanacak.
Birçok banka tarafından %20 ve üzerinde verilen mevduat faizlerinin şuan için ortalama %18 – 19 bandına kadar gerilediği görülüyor. Birikimlerini en yüksek hoş geldin faizi ile değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise düşen oranlardan memnuniyetsizliklerini dile getirdi.