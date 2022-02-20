Ayda 721,24 TL taksitle 20.000 TL! İNG, Yapı Kredi, Şekerbank... Bankalar faiz yarışında! 2.el araçlarda 8, 10, 15 yaşa kadar destek!
Bankaların çoğu zaman yüksek yaş ikinci el araçlar için kredi vermedikleri biliniyor. Ancak son dönemde Türkiye'de sıfır km araç fiyatlarının sert yükselişi nedeniyle vatandaşların ikinci el piyasalara yoğunlaşmaları bu alanda da kredi seçeneklerinin gözden geçirilmesini sağladı. Bir süredir 15 yaşına kadar 2. el araçlar için de kredi veren bankalar, 2022 yılında otomobil sahibi olmak isteyenlere cazip oranlar üzerinden kredi sağlamayı hedefliyor. Düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçeneklerinin dışında yaş şartlarında da ayrıcalıklar sunan Şekerbank, ING ve Yapı Kredi, en uygun taşıt kredilerini vermeye devam ediyor. İşte ayrıntılar
Bankalar Kaç Yaşa Kadar Kredi Veriyor?
İkinci el otomobil sahibi olmak isteyenler banka kredilerine artan fiyatlar nedeniyle daha çok ihtiyaç duymaya başladılar. Bankalar ise taşıt kredilerine gelecek yeni düzenleme öncesinde avantajlı oranlar ve kampanyalar ile vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.
Uygun faiz oranları ve cazip geri ödeme seçenekleri ile 15 yaşına kadar kredi kullanılması sağlanmaktadır. Şekerbank 15, Aktif Bank 14, Garanti BBVA ve Yapı Kredi Bankası 10 yaş ve ING Bank tarafından 8 yaşına kadar ikinci el araçlar için kredi desteği verilmektedir.
ING Bank İkinci El Taşıt Kredisi
ING Bank İkinci El Taşıt Kredisi kapsamında 8 yaşına kadar olan tüm 2. el araçlar için 48 ay vade ve %1,04'ten başlayan faiz oranları ile sağlamaktadır.
Ayrıca kasko işlemlerini ING Bank aracılığıyla gerçekleştiren kişiler ise faiz indirimi avantajlarından da yararlanmaktadır.