Vatandaş bayram etti! ÖTV ödemeden otomobil sahibi olabilirsiniz! İşte 1.6 motor o marka ve modeller
Araba sahip olmak isteyen engelli vatandaşlarımız için bazı haklar vardır. Bu anlamda ÖTV olmadan araba alabiliyorlar. Yetki sahibi kurumlar, alakalı hakka dair detaylı açıklamalarda bulunarak, ÖTV indiriminden kimlerin yaralanabileceğini, ÖTV indirimi ile hangi arabalara sahip olunabileceğini bildirdiler.
24.08.2022 11:06 - Son Güncelleme: 24.08.2022 11:06
Devletin engelli vatandaşlara tanımış bulunduğu ÖTV indirimi ve ÖTV muafiyeti hakları, bu sene da geçerliliğini korumaktadır. Söz hususu haklardan yararlanarak, pazarının olabildiğince altında fiyatlar karşılığında otomobil sahibi olmak mümkündür.
Açıklanan devlet kararına göre belirli bir seviyenin üstünde engel sahibi olan vatandaşlara ÖTV indirimi ve ÖTV muafiyeti hakkı ile araba sahibi olma imkânı tanınmaktadır.